FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 68
imrenmek ((
küçük şeyler...
sorun şu ki, cam değişiyor - satın almaya başladığınızda, birileri hemen daha fazla satış siparişi veriyor
ve, belki
önemli olan hacmin piyasaya akma hızı???
Zogman
herkes satarken ve kimse almadığında mm, geyiğinizi ve hatta kolyanları almaya başlar. daha doğrusu satar, çünkü geyik sana gider.
Peki, tüm bu pratik ticaret için emilen sonuçlar nelerdir? Yoksa sırf bunun için mi?
Zogman
herkes satarken ve kimse almadığında mm, geyiğinizi ve hatta kolyanları almaya başlar.
Örneğin, bir toprak sahibi İvan var. Ve onun altında köleler var. Ve ona güvenmesi için bu serflere ihtiyacı var. Nasıl yapılır? Elbette kırbaç da kullanabilirsiniz... Ama bunu daha demokratik bir şekilde yapabilirsiniz... Ve Ivan, onların gözünde Mesih'e benzemek için kölelerine iyilik yapmaya karar verir. X şehrine gider, orada 10 rubleye ekmek alır, getirir ve 1 rubleye serflere satar. Ve neden - hazineyi düşünmüyor (yeterli altın rezervi var). Ve serfler mutlu - ne kadar iyi bir beyefendiye sahibiz - samimi bir insan ve Ivan memnun - serfler onu sürüyor ve ibadet ediyor. Ama sonra Ivan'ın hazinesinin sızdırıldığı an gelir ... Ve artık ekmek oranını aynı seviyede tutacak parası yoktur. Serfler öfkeli - nasıl diyorlar? Sorun nedir? Ve yapacak bir şey yok - kemerlerinizi sıkmanız gerekiyor ...
Amerikalı kadınlarını övdü... ve ne kadar iyi şarkı söylüyorlar...
Bu durumda, şeker sarmalayıcıları yazdırdım ve bir dahaki sefere kadar yaşıyor)))
İlginç bir şekilde, bu Bodek'in kitabında yazıyor - bir Kanada bankasından bir tür elektronik ticaretle karşılaştı ve aniden her şey değişti - daha önce ekranda görünen fiyatları görebilseydi, değerlendirebilseydi ve tepki verebilseydi, şimdi böyleydi - görüyor fiyatlar ekranda belirir, en iyi fiyattan satmaya karar verir ve piyasa anında tepki verir ve buna karşı hareket eder. Sonuç olarak, tip on binlerce kaybeder
evet, bu Flash erkekleri (hızlı çocuklar) - hakkında size yazdığım kitapla aynı, https://ru.wikipedia.org/wiki/Flash_Boys:_%D0%92%D1%8B%D1%81 %D0%BE %D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1 %80%D0 %B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BE %D0%BB %D0%BB-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82
orada öz biraz mm ile ilgili değil, anladığım kadarıyla (ilgili olsa da)
- özü şu ki, birçok site var ve bunlar arasındaki sinyale ulaşma hızı farklı
bazı adamlar (hft) siteler arasında süper hızlı kanallara sahipti ve ilk siteye bir sipariş geldiğini gördüklerinde - karar verdiler - evet - şimdi ikinciye gidecekler
ve hızla oraya koştular - oradaki likiditeyi kaldırdılar ve kendileri için faydalı olacak şekilde yeniden düzenlediler - ve yatırımcının emri ikinci siteye geldiğinde, zaten onun için olumsuz teklifler vardı.
ps
gerçek olaylara dayanan kitap
ve kitabın kahramanları sorunu çözdü - yeni bir OVERplatform yarattılar ve tüm gerçek sitelere ulaşan sinyallerin hızlarını yapay olarak eşitlediler
https://en.wikipedia.org/wiki/Brad_Katsuyama
ve haberler - bu nihayet ah - likidite bir rakamla ortaya çıkıyor - neden 2 rakamla olmasın? - kim karar veriyor - hızlı akıllı biri bilgilendirdi...
ve güç genellikle doğru tahminler verir - bu, bir şeyi anladığı anlamına gelir
Piyasayı kim hareket ettirir, burada bir şey temiz değil demektir...
1) Strange bir tahminde bulunur
2) Fiyat rastgele sallanıyor
3) Haberler çıkar ve fiyat tam olarak Strange'in tahmini doğrultusunda fırlar.
Ama sadece pound için çalışıyor))
Soru - Garip - bir saatliğine içeriden mi? )) Yoksa bu mega vadeli işlemlerde her şey gerçekten çok mu açık? ))
Büyücü, Globex'i çoktan açmışlar, böyle giderse...