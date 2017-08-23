FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 820

Server Muradasilov :
Özellikle, ben de sembollere inanmıyorum))), ancak mağazada sadece onlarla ödeme yapmanız gerekiyor. Peki, 100 Amerikan karakterinden oluşan bir ödül için bir yarışma düzenlemeye ne dersiniz?
ne yaparsan yap, sembollerin cebimde bitecek))
 
Teacher :
Ve cepleriniz, eski bir tane var, sonra deliklerle dolu olun))) yağma, içlerinden geçecek - bir drushlak gibi :)

not. İşte bunlar, Öğretmen Rusça'ya çevrildi, bu yüzden Öğretmen çıktı))), Zavallı şey, Öğretmenlerin maaşları artırılmış olmasına rağmen, ama yine de)))

İşimka, sen misin?

 
Server Muradasilov :

Evet, iki elimle yazıyorum. (bana teslim oldun...)
 
Ishim :
Ishim'e kızmayın) Sonra, alçak, defnelerinizi sıkmaya karar verdi, alçak)))

teşekkürler

 
Ishim :
Ben de istemeden düşündüm, seni kırdım, bu yüzden kıyafet değiştirmeye karar verdin :-)
 
 

sebebi ne?


 
Lesorub :

hangi nedene ihtiyaç var?
Lesorub :

yayılmada (ASK) eğer kapanmak üzereyse
 

Fikirleri çöpe atmamaya karar verdim, buraya koyayım, belki birilerinin işine yarar.

fikir fiyat profili gibi bir şeydi, ortaya çıktı == ne oldu.

m1'deki mevcut tüm teklifleri alıyoruz, fiyat ekseni boyunca daraltıyoruz, fiyatın her dokunuşu +1.

netlik için, tarihe knyat yapmak için dikey bir çizgi çizdim.

Fazla attım, yazık oldu ;)) ham haliyle de olsa.

Dosyalar:
profil_vol.mq5  13 kb
