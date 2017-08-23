FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 820
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Özellikle, ben de sembollere inanmıyorum))), ancak mağazada sadece onlarla ödeme yapmanız gerekiyor. Peki, 100 Amerikan karakterinden oluşan bir ödül için bir yarışma düzenlemeye ne dersiniz?
ne yaparsan yap, sembollerin cebimde bitecek))
Ve cepleriniz, eski bir tane var, sonra deliklerle dolu olun))) yağma, içlerinden geçecek - bir drushlak gibi :)
not. İşte bunlar, Öğretmen Rusça'ya çevrildi, bu yüzden Öğretmen çıktı))), Zavallı şey, Öğretmenlerin maaşları artırılmış olmasına rağmen, ama yine de)))
İşimka, sen misin?
Ve cepleriniz, eski bir tane var, sonra deliklerle dolu olun))) yağma, içlerinden geçecek - bir drushlak gibi :)
not. İşte bunlar, Öğretmen Rusça'ya çevrildi, bu yüzden Öğretmen çıktı))), Zavallı şey, Öğretmenlerin maaşları artırılmış olmasına rağmen, ama yine de)))
İşimka, sen misin?
Evet, iki elimle yazıyorum. (bana teslim oldun...)
Ishim'e kızmayın) Sonra, alçak, defnelerinizi sıkmaya karar verdi, alçak)))
teşekkürler
Evet, iki elimle yazıyorum. (bana teslim oldun...)
sebebi ne?
sebebi ne?
sebebi ne?
Fikirleri çöpe atmamaya karar verdim, buraya koyayım, belki birilerinin işine yarar.
fikir fiyat profili gibi bir şeydi, ortaya çıktı == ne oldu.
m1'deki mevcut tüm teklifleri alıyoruz, fiyat ekseni boyunca daraltıyoruz, fiyatın her dokunuşu +1.
netlik için, tarihe knyat yapmak için dikey bir çizgi çizdim.
Fazla attım, yazık oldu ;)) ham haliyle de olsa.