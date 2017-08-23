FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 67
Zogman, görünüşe göre hiç basit bir çarşıda ticaret yapmamışsın)))
Pazarı böyle hayal ettiler, bir avuç patates satıcısı, herkes için fiyat kilo başına on kadar, pahalı, inanılmaz pahalı, alıcı yok, sessizlik.
Şimdi de orada bir piyasa yapıcı olduğunu düşünelim. Karşı tarafın yokluğunda işleme karşı taraf olarak hareket etmekle yükümlüdür . Ve satmak isteyen herkesten on tane alır. Bu neye yol açar? Fiyat 11'e yükseldi. Sonra ne olur? İnsanlar yarının daha da pahalı olabileceğini görerek almak için acele ediyor, fiyat 12, 13, 14, alıcı gitti. Patates stokları tükeniyor. Onları 12,13,14,15'te kim satıyor? 10-11'de satın aldığı aynı mm, likidite sağlar, yani satıcılar zaten patates bittiğinde, kendini atar, hacim ölçeğin dışına çıkar. VE? Sıradaki ne? Fiyat düşüyor. Sana olan sevgim bu kadar.)
böylece herkes söyleyebilir - seldeki farkı görmüyorum. (Ve işte Mobile'dı, bu yüzden ekran görüntülerini iplikten çok daha iyi çekti - genel olarak bir photozhoping Maestro vardı - helikopter satın aldı)
Evet, gerçekten, yani davayla ilgili başka söz yok. Ve dediğin gibi - troller ortadan kalkacak - bir halk ilacı;)
insanlar insanlar,
peki, biri patateslerle ilgili pasajı anlıyor ve eleştirime cevap verebilir ????????????
peki, ya da dürüstçe söyle bana, saygın dizinin ne yazdığı belli değil ??????????
1)
kilit nokta "fiyat 11'e yükselir" - neden? fiyat 10'du, 9'a da düşebilir - mm kayıp olacak ...
ve mantığınıza göre, 9 olursa, 8 olur ve sonra 7 olur ....
2)
3) evet ve nihayet tüm çöpler - mm, aptalca satın almıyor - bir sırada duruyor - kimse 10 ruble almak istemiyorsa - piyasada kendine mal olup olmaması umrunda değil
analoji nihayet kasada değil - böyle gerekli - mm patatesleri 10'a satmaya ve 9'a satın almaya hazır - beğenmediyseniz - patatessiz oturun
çiçek tarhları, patatesler - bahçıvanlar, tek kelimeyle ...
1) Modern ekonomi teorisi üzerine birçok kez yazdım - Merkez Bankası belirli bir ürünün fiyatını umursamıyor - bir çaydanlık veya döviz veya kabuklar (bu bir çaydanlık ile aynı üründür) -
Merkez Bankası oranı düzenler - başka bir şey değil,
çaydanlık veya para birimi veya mermi stokları yapılmamalıdır (sadece bir savaş veya felaket durumunda altın biraz olabilirse).
bu nedenle, Avrupa Merkez Bankası'nın euro ile bir şeyler yapma hedefi yok
nedenmiş -
size bir örnek - İsviçre merkez bankası frankın büyümesini tuttu - nasıl sona erdi - yine de bırakın
bu yüzden piyasaya karşı çıkın - iyi bir şey bitmeyecek
ve yine de soru son derece spesifikti evet ya da hayır
- ecb'nin inversiyon yapıp yapmadığını söyleyen infa (siteye bağlantı) var. Yaptı - bir bağlantı verin. Bilmiyorsanız yazmayın.
Genel olarak, kendi sözlerinle:
Örneğin, bir toprak sahibi İvan var. Ve onun altında köleler var. Ve ona güvenmesi için bu serflere ihtiyacı var. Nasıl yapılır? Elbette kırbaç da kullanabilirsiniz... Ama bunu daha demokratik bir şekilde yapabilirsiniz... Ve Ivan, onların gözünde Mesih'e benzemek için kölelerine iyilik yapmaya karar verir. X şehrine gider, orada 10 rubleye ekmek alır, getirir ve 1 rubleye serflere satar. Ve neden - hazineyi dikkate almıyor (yeterli altın rezervi var). Ve serfler mutlu - ne kadar iyi bir beyefendiye sahibiz - samimi bir insan ve Ivan memnun - serfler onu sürüyor ve ibadet ediyor. Ama sonra Ivan'ın hazinesinin sızdırıldığı an gelir ... Ve artık ekmek oranını aynı seviyede tutacak parası yoktur. Serfler öfkeli - nasıl öyle diyorlar? Sorun nedir? Ve yapacak bir şey yok - kemerlerinizi sıkmanız gerekiyor ...
Öğretmeni kurallara aykırı trollemeyin!!!
acıtan bir şeyi olan ..... ve bahçıvan patatesler hakkında))
aptal Cuma ve Nizhny Novgorod bölgesinde mantar patladı (az önce geldi ...)