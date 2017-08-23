FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 819

Teacher :
Sana dokunmam - kokuyorsun

beni bir tefte - fiyatın nereye gideceği. kendim taşırım....
Eh ... Marusya))) Sıkıcı ...
 
Teacher :
tahminler hava tahmincileri içindir - yaşlı adam, çarmıha ger ... ornitorenk, tefli bir adam ve onlar gibi diğerleri ...

beni bir tef üzerinde - fiyatın nereye gideceği. kendim hareket ettiriyorum. ama taşındığım yer - havamda. yani günah yok...

Eh, fiyatı hareket ettirin ki herkes kendini kötü hissetsin - bir mizahçı, o benim :)

Bebek bize geldi, düşündü ve görmeyeceğim, asla duymayacağım, ama hayır, tüm ihtişamıyla gençlerinden önce ortaya çıktı :)

 
Server Muradasilov :

peki, beğendin mi? Ve hala çiçekler! sonra yosunlu mantarlar olacak ... ve kabuklar
 
Teacher :
peki, beğendin mi? Ve hala çiçekler! sonra yosunlu mantarlar olacak ... ve kabuklar
Evet, ne zaman olacak? Tehdit etmeye devam ediyorsun ve tehdit ediyorsun - bu arada sadece düzleşebilirsin)))
 
Tahmin edersiniz - yazarım)))

ve orada seninle ne yapacağımıza karar vereceğiz - iki gün kaldı
 
Teacher :
İki gün sonra ne olacak? Haberleri pek takip etmiyorum.
 
Server Muradasilov :
takip etmiyorsun, takip etmiyorsun ... senin için daha kolay ... th)))
 
Teacher :
Sembolik 100 dolarınız var mı?
 
Server Muradasilov :
sembollere inanmak falcılar içindir - yaşlı adam, tefi olan bir adam ...
 
Teacher :
Özellikle, ben de sembollere inanmıyorum))), ancak mağazada sadece onlarla ödeme yapmanız gerekiyor. Peki, 100 Amerikan karakterinden oluşan bir ödül için bir yarışma düzenlemeye ne dersiniz?
