tuma88 :

O halde, bir web terminalini tanıtmak için IM'nin amacı nedir?
MT4'te en azından bir program yazıp oynayabilir (test) yapabiliyorsanız, bir web terminalinde ne mümkün? Sadece bir alım/satım açın ve başka bir şey yapmayın.
Bundan, IM web terminalinin yanlış yönde daha fazla açma açısından daha karlı olduğu sonucuna varılır)))

(IM - tüm forex endüstrisi).

teşekkür etmek!
Burada sadece bir fayda var - başkalarından satın almamak için kendin yapmak)))) Kendilerinin yaptıkları diğerlerinden daha iyi olduğu gerçeği değil
 
GopFX __ :
seni tanıdım!!! Bu sensin - ateşli bir avcı MT
Ve sonuna kadar kalacağım! Dikenli bir yolu çoktan geçtim, diğer platformların bilgisini hatırlamak bile istemiyorum.
Server Muradasilov :
Evet, hepsi bir şaka .. Sizi anlıyorum elbette ... Ama BDT'de yaşadığınızı ve tüm ülkelerdeki yönetici elitin çıkarlarının çok keskin bir şekilde değiştiğini, bir mesleğe sahip olmak için .. Örneğin, bir akılcı...
 
new-rena :

Evet, shnyaga, hepsi bu, şımartmak için ...


Pekala, hemen sonuçlara atlamazdım.
İşte ok işaretlerim.

Yeşil çizgili alt ok, yeşil olanla aynı.)))

kısacası izlemelisiniz

Ama henüz satılacak bir sinyal yoktu)



teşekkür etmek!
 
azfaraon :
BDT'de uzun süredir yaşamıyorum, sahip olduğum tek meslek, piyasaya tam erişim eksikliği ile kendimi ve ailemi besleyebilirim. Sürücü mesleği ilginç değil)))
 
Server Muradasilov :
Şahsen, platform ve dil umurumda değil - buna ihtiyacım olanı yazacağım! Her şey hedeflere bağlıdır. Ama asıl şey elbette hız. Örneğin Bodek, aynı zamanda hızlı Python'dan uzak yazılmış ve bir milyon satır koddan oluşan süper hızlı bir programı olduğunu iddia ediyor.

ZY Ama bu yüzden web kameralarını tanıtıyorlar - gerçekten anlamıyorum)) Peki, Garip, örneğin - nereye açılacağını biliyor - zayıf bir İnternet ile bir web kamerasından geçmek daha kolay, peki ya gerisi? Ayakkabıları ... spor ayakkabılarla
 
azfaraon :
İşte size başka bir MMM seçeneği... Yani sonuçta kimsenin paraya ihtiyacı yok ve bir noktada çok ya da çok az olabilir.. Hepsi kurgu
Paranın sihirli bir özelliği vardır, para asla yetmez!
 
GopFX __ :
IDE sürücülerini XP'ye ekleyebilir misiniz?
 
GopFX __ :
İşin aslı bu onların platformu (web). Ve Metatrader bağımsız bir geliştirici tarafından yapılmıştır ve aracılık hizmetleri yoktur! Ancak Meta Alıntılar Aracılık ile meşgul olduğunda, düşünmek mümkün olacak
 
tuma88 :
Pekala, hemen sonuçlara atlamazdım.
İşte ok işaretlerim.

Yeşil çizgili alt ok, yeşil olanla aynı.)))

kısacası izlemelisiniz



teşekkür etmek!

belki, genel olarak, bu sadece 4'ten ilk parametredir. sırf merak uğruna atıldı. Henüz beklentiyi hesaplamadım...

bu biraz havalı. Euro - satın al)


