FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 203
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
O halde, bir web terminalini tanıtmak için IM'nin amacı nedir?
MT4'te en azından bir program yazıp oynayabilir (test) yapabiliyorsanız, bir web terminalinde ne mümkün? Sadece bir alım/satım açın ve başka bir şey yapmayın.
Bundan, IM web terminalinin yanlış yönde daha fazla açma açısından daha karlı olduğu sonucuna varılır)))
(IM - tüm forex endüstrisi).
teşekkür etmek!
seni tanıdım!!! Bu sensin - ateşli bir avcı MT
Ve sonuna kadar kalacağım! Dikenli bir yolu çoktan geçtim, diğer platformların bilgisini hatırlamak bile istemiyorum.
Evet, shnyaga, hepsi bu, şımartmak için ...
İşte ok işaretlerim.
Yeşil çizgili alt ok, yeşil olanla aynı.)))
kısacası izlemelisiniz
Ama henüz satılacak bir sinyal yoktu)
teşekkür etmek!
Evet, hepsi bir şaka .. Sizi anlıyorum elbette ... Ama BDT'de yaşadığınızı ve tüm ülkelerdeki yönetici elitin çıkarlarının çok keskin bir şekilde değiştiğini, bir mesleğe sahip olmak için .. Örneğin, bir akılcı...
Ve sonuna kadar kalacağım! Dikenli bir yolu çoktan geçtim, diğer platformların bilgisini hatırlamak bile istemiyorum.
ZY Ama bu yüzden web kameralarını tanıtıyorlar - gerçekten anlamıyorum)) Peki, Garip, örneğin - nereye açılacağını biliyor - zayıf bir İnternet ile bir web kamerasından geçmek daha kolay, peki ya gerisi? Ayakkabıları ... spor ayakkabılarla
İşte size başka bir MMM seçeneği... Yani sonuçta kimsenin paraya ihtiyacı yok ve bir noktada çok ya da çok az olabilir.. Hepsi kurgu
Şahsen, platform ve dil umurumda değil - buna ihtiyacım olanı yazacağım! Her şey hedeflere bağlıdır. Ama asıl şey elbette hız. Örneğin Bodek, aynı zamanda hızlı Python'dan uzak yazılmış ve bir milyon satır koddan oluşan süper hızlı bir programı olduğunu iddia ediyor.
Şahsen, platform ve dil umurumda değil - buna ihtiyacım olanı yazacağım! Her şey hedeflere bağlıdır. Ama asıl şey elbette hız. Örneğin Bodek, aynı zamanda hızlı Python'dan uzak yazılmış ve bir milyon satır koddan oluşan süper hızlı bir programı olduğunu iddia ediyor.
ZY Ama bu yüzden web kameralarını tanıtıyorlar - gerçekten anlamıyorum)) Peki, Garip, örneğin - nereye açılacağını biliyor - zayıf bir İnternet ile bir web kamerasından geçmek daha kolay, peki ya gerisi? Ayakkabıları ... spor ayakkabılarla
Pekala, hemen sonuçlara atlamazdım.
İşte ok işaretlerim.
Yeşil çizgili alt ok, yeşil olanla aynı.)))
kısacası izlemelisiniz
teşekkür etmek!
belki, genel olarak, bu sadece 4'ten ilk parametredir. sırf merak uğruna atıldı. Henüz beklentiyi hesaplamadım...
bu biraz havalı. Euro - satın al)