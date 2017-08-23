FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 672
siyah bir odada siyah bir kedi aramak çok kötü, özellikle de orada değilse...
hayır... sen nesin.... ama gençler için 30 dolar eksiye ne dersin???....
Garip, iltifatlarım, harrier yakışıklı ve hızlıydı. Doğru, geçen haftaki Yenya ile kıyaslanamaz hem de daha küçük bekliyordunuz.) Ben de atkuyruğu ile .32'den itibaren uyum sağlayacağımı düşünüyorum.
Orta vade, orta vade... Orta vade nedir? gün içi!!!
İlk fırsat 17 dakika + %4.5 depozito.
İkinci işlem 12 dakika + %11.6 depozito.
Piyasada sadece 29 dakika ve mevduat %16,52 arttı!!!
Dün 121.38'den yeninize uyuyor.
Bütün sorun şu ki, piyasada dakika başına %50 düştüğünde ekran görüntülerini buraya sürüklemiyorsunuz)
Garip, iltifatlarım, harrier yakışıklı ve hızlıydı. Doğru, geçen haftaki Yenya ile kıyaslanamaz hem de daha küçük bekliyordunuz.) Ben de atkuyruğu ile .32'den itibaren uyum sağlayacağımı düşünüyorum.
3306'dan olabilir mi?
Rand üzerinde hala bir mum etkisi altındayım. Efsane böyle şeyleri duvarlara çerçevelere asar