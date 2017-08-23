FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 672

siyah bir odada siyah bir kedi aramak çok kötü, özellikle de orada değilse...

 
Garip, iltifatlarım, harrier yakışıklı ve hızlıydı. Doğru, geçen haftaki Yenya ile kıyaslanamaz hem de daha küçük bekliyordunuz.) Ben de atkuyruğu ile .32'den itibaren uyum sağlayacağımı düşünüyorum.
 
Roman Busarov :
hayır... sen nesin.... ama gençler için 30 dolar eksiye ne dersin???....
Beklesinler ve en önemlisi her yeni zirvede satmayı unutmasınlar)
 
iIDLERr :
Dün 121.38'den yeninize uyuyor.
 
Alexander Laur :

Orta vade, orta vade... Orta vade nedir? gün içi!!!

İlk fırsat 17 dakika + %4.5 depozito.

İkinci işlem 12 dakika + %11.6 depozito.

Piyasada sadece 29 dakika ve mevduat %16,52 arttı!!!

ve sabahları aynı anda iki takma ismin ağızlarını doldurdum. ve hangimiz daha havalı?
 
Alexander Laur :

Bütün sorun şu ki, piyasada dakika başına %50 düştüğünde ekran görüntülerini buraya sürüklemiyorsunuz)
 
stranger :
Dün 121.38'den yeninize uyuyor.
Bence, hemen bugün, tamamlayın.
 
stranger :
Hala bir rand üzerinde bir mum izlenimi altındayım. Efsane böyle şeyleri duvarlara çerçevelere asar
 
iIDLERr :
3306'dan olabilir mi?

 
iIDLERr :
Ay tuzuna göre 3260-80.
