FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı)

GopFX __ :

Ders numarası 2 - herkesten nasıl daha akıllı olunur ve aynı zamanda onların pahasına nasıl öğrenilir:

1. Akıllı olanın altında biçin, her şeyi bildiğinizi söylüyorlar.
2. Olaydan sonra photoshop yayınlamak
3. Size bir soru sorulsa böyle saçma sapan şeylere cevap bile vermeyeceğim cevabını verirsiniz.
4. Konuyla ilgili çeşitli kaynaklara gönderiyorsunuz
5. İlginizi çeken sorular soruyorsunuz
6. Beklemek
7. Kendi sorularınıza yanıt alın
8. Zafer içinde yıkanın, kalp atış hızınızı yükseltin

Kendinizi biçin)

GopFX__ :
Bir Kanadalı aldım - hedef 1.3 - işte giriş ve çıkışlarınız, çubuklar, grevler, ciltler ve OI;)

İyi şanlar)

 
GopFX __ :
Zaten ilk sayfanın başını okudum - tıpkı düşüncelerimi kafamdan çıkardığım gibi)) Bunu uzun zamandır uygulamayı planlıyorum))
28. ayda görmek istemiyor musun?)
 
stranger :
28. ayda görmek istemiyor musun?)
1.3'ten sonra - neden olmasın?
 
stranger :

Kendinizi biçin)

Şey, ben biçmiyorum - sadece bildiklerimi söylüyorum ... bilmediklerimi - soracağım - zaten söyledim.

Ancak forumda geleneksel değil - hiçbir şey söylememek, sadece biçmek gelenekseldir))
 
GopFX __ :
1.3'ten sonra - neden olmasın?
Garip konuşuyor...
 
new-rena :
Garip konuşuyor...
Strange'in daha uzun teslim süreleri var. Yakın gelecek için bir tahminim var

O kesinlikle aşağıda ve benim bir merdivenim var ... sallanıyor - sonra yukarı, sonra aşağı arada - kâr

onun 200 demeti var, bende %30-50 daha var
 
GopFX __ :
Strange'in daha uzun teslim süreleri var. Yakın gelecek için bir tahminim var
evet ve 28 muhtemelen çok yüksek ...
 
GopFX __ :

O kesinlikle indirdi ve benim bir merdivenim var ... bir salıncak - arada yukarı veya aşağı - kar

onun 200 demeti var, bende %30-50 daha var
kuyu. yani evet öyle
 
new-rena :
kuyu. yani evet öyle
peki, öyle - bir şekilde öyle))
 
GopFX __ :
Strange'in daha uzun teslim süreleri var. Yakın gelecek için bir tahminim var

O kesinlikle indirdi ve benim bir merdivenim var ... bir salıncak - arada yukarı veya aşağı - kar

onun 200 demeti var, bende %30-50 daha var
Sadece süper karlılığa sahip başarılı tüccarların burada toplandığını biliyorum.
