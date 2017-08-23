FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 64
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu doğru, çubuklarla ticaret yapın))))
Bu tür sonuçlar sadece beni memnun eder)))
Sopalarla ticaret yapacak biri var)))
Sadece tabloya bakarak bir önseziyle başarılı bir şekilde ticaret yapmak varken neden işleri karmaşık hale getiresiniz ki! Piyasaya yapılan tüm enjeksiyonların, hacimlerin, vadeli işlemlerin, opsiyonların vb.
Oooooh, kanıtlaman, göstermen, öğretmen gerekiyor mu? para vermiyor musun?
Yapacağını söyledi, ama çocuk dedi ki - yaptı, yapmadı - tekrar söyledi !!!
Aptal bir mamut değil, ölmeyecek (Mavrodi)))
1) Modern ekonomi teorisi üzerine birçok kez yazdım - Merkez Bankası belirli bir ürünün fiyatını umursamıyor - bir çaydanlık veya döviz veya kabuklar (bu bir çaydanlık ile aynı üründür) -
Merkez Bankası oranı düzenler - başka bir şey değil,
çaydanlık veya para birimi veya mermi stokları yapılmamalıdır (sadece bir savaş veya felaket durumunda altın biraz olabilirse).
bu nedenle, Avrupa Merkez Bankası'nın euro ile bir şeyler yapma hedefi yok
nedenmiş -
size bir örnek - İsviçre merkez bankası frankın büyümesini tuttu - nasıl sona erdi - yine de bırakın
bu yüzden piyasaya karşı çıkın - iyi bir şey bitmeyecek
ve yine de soru son derece spesifikti evet ya da hayır
- ecb'nin inversiyon yapıp yapmadığını söyleyen infa (siteye bağlantı) var. Yaptı - bir bağlantı verin. Bilmiyorsanız yazmayın.
2) ECB döviz piyasasına hiçbir şey enjekte etmez - alternatif bir bakış açısı - kim haklı -
bir bağlantı ve bir sayı var - ver - hayır - yazmaya gerek yok
5) aynen!
Bu forumda akıllı insanlar var!
Bu hesaplama yöntemini sadece ben biliyorum - sadece tahmin etmenin saf olduğunu yazdım - bu saf bir tahmin - gerçekte ne olduğunu merak ediyorum.
sorun şu ki, cam değişiyor - satın almaya başladığınızda, birileri hemen daha fazla satış siparişi veriyor
ve, belki
önemli olan hacmin piyasaya dökülme hızı????
1. Japonya'da faiz oranı bir yıldan fazla bir süredir sıfırda. Yol boyunca, Marslılar yen'i basar ve içine atarlar, çünkü son zamanlarda bir buçuk kat değer kaybetmiştir. Tabii ki, bu Japonya Merkez Bankası'nın yaptığı bir şey değil.
2. Bağlantıları saklamıyorum çünkü onlara ihtiyacım yok.
Kimseye bir şey kanıtlamayacağım. Kendi bakış açınız var - ona bağlı kalın.
Merkez Bankası döviz kurunu yüzde oranı dışında etkilemiyorsa, örneğin yen son zamanlarda nasıl bir buçuk kat değer kaybetti?
5. Tekliflerinizle bardağı belirli bir seviyeye kadar "yemişsiniz".
Ancak bu, onu tutabileceğiniz anlamına gelmez. Bu nedenle, piyasayı yapay olarak manipüle etmek imkansızdır.
Sopalarla ticaret yapacak biri var)))
Sadece grafiğe bakarak , bir hevesle başarılı bir şekilde ticaret yapmak varken neden işleri karmaşık hale getiresiniz ki! Piyasaya yapılan tüm enjeksiyonların, hacimlerin, vadeli işlemlerin, opsiyonların vb.
1. Japonya'da faiz oranı bir yıldan fazla bir süredir sıfırda. Yol boyunca, Marslılar yen'i basar ve içine atarlar, çünkü son zamanlarda bir buçuk kat değer kaybetmiştir. Tabii ki, bu Japonya Merkez Bankası'nın yaptığı bir şey değil.
2. Bağlantıları saklamıyorum çünkü onlara ihtiyacım yok.
Kimseye bir şey kanıtlamayacağım. Kendi bakış açınız var - ona bağlı kalın.
Merkez Bankası döviz kurunu yüzde oranı dışında etkilemiyorsa, örneğin yen son zamanlarda nasıl bir buçuk kat değer kaybetti?
5. Tekliflerinizle bardağı belirli bir seviyeye kadar "yemişsiniz".
Ancak bu, onu tutabileceğiniz anlamına gelmez. Bu nedenle piyasayı yapay olarak manipüle etmek mümkün değildir .
Parmaklarını sarmak ister misin?
Tabii ki, sadece etkilemiyor, diyebilirim ki, oranı çok fazla değil)
Ve bu %100 doğrudur.
Zogman, görünüşe göre hiç basit bir çarşıda ticaret yapmamışsın)))
Pazarı böyle hayal ettiler, bir avuç patates satıcısı, herkes için fiyat kilo başına on kadar, pahalı, inanılmaz pahalı, alıcı yok, sessizlik.
Şimdi de orada bir piyasa yapıcı olduğunu düşünelim. Karşı taraf yoksa, işleme karşı taraf olarak hareket etmekle yükümlüdür . Ve satmak isteyen herkesten on tane alır. Bu neye yol açar? Fiyat 11'e yükseldi. Sonra ne olur? İnsanlar yarının daha da pahalı olabileceğini görerek almak için acele ediyor, fiyat 12, 13, 14, alıcı gitti. Patates stokları tükeniyor. Onları 12,13,14,15'te kim satıyor? 10-11'de satın aldığı aynı mm, likidite sağlar, yani satıcılar zaten patates bittiğinde, kendini atar, hacim ölçeğin dışına çıkar. VE? Sıradaki ne? Fiyat düşüyor. Sana olan sevgim bu kadar.)
Zogman, görünüşe göre hiç basit bir çarşıda ticaret yapmamışsın)))
Pazarı böyle hayal ettiler, bir avuç patates satıcısı, herkes için fiyat kilo başına on kadar, pahalı, inanılmaz pahalı, alıcı yok, sessizlik.
Şimdi de orada bir piyasa yapıcı olduğunu düşünelim. Karşı taraf yoksa, işleme karşı taraf olarak hareket etmekle yükümlüdür . Ve satmak isteyen herkesten on tane alır. Bu neye yol açar? Fiyat 11'e yükseldi. Sonra ne olur? İnsanlar yarının daha da pahalı olabileceğini görerek almak için acele ediyor, fiyat 12, 13, 14, alıcı gitti. Patates stokları tükeniyor. Onları 12,13,14,15'te kim satıyor? 10-11'de satın aldığı aynı mm, likidite sağlar, yani satıcılar zaten patates bittiğinde, kendini atar, hacim ölçeğin dışına çıkar. VE? Sıradaki ne? Fiyat düşüyor. Sana olan sevgim bu kadar.)
İyi! özlü ve bilgilendirici! Ve diyorsun ki: hatıralar, kitaplar ... Asıl mesele MM'nin ne zaman alıp sattığını bilmek ve bunu sadece o biliyor! ve bir kural olarak, her zaman önde değil... MM, planları hakkında ve hatta kamuya açık alanda (CME, vb.) birisiyle bilgi paylaşacak mı?