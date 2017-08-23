FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 929
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
bekleyin, sonuç çıkarmak için çok erken)))
Eğer aşarsa (tahminden), o zaman koptuğunu söylersin.
Bu arada, profurset yerinde.
Teşekkür ederim!
alışverişte %60
Yine de düşecek mi?
Veya insanlar daha akıllı hale geldi ve bu konu artık çalışmıyor (((
Teşekkür ederim!
Hayır, tahminleri kullanmıyorum, karşılaştırdığım spor ilgileri için robotlar ticareti , yarı otomatik
şanslı.
Ve kalemlerle birlikteyim.
Teşekkür ederim!
Ancak burada koptum.
Ren...
1.1250'den Euro falan mı almaya başladınız? Bir dezavantajınız var.
Teşekkür ederim!
Ren...
1.1250'den Euro falan mı almaya başladınız? Bir dezavantajınız var.
Teşekkür ederim!
böyle bir yerde
iri gözlü sen Tuma)
Ama Eureka'nın tamamı çuvalda değil...
Orada ayrıca üç günden beri prog'u bitirdim. Büyük olasılıkla birkaç gün içinde sinyalden kaldıracağım. moderatörler cevap vermiyor - derecelendirmeye nasıl girilir, karanlık yaparlar.
Ciddi baboslara koyacağım. ve bu tür programlar parlamaz.
Elbette daha havalı programlarım da var ama yine de ...
Belli ki eskisi ıskalamış.)
Şimdi işe almaya başlayabilirsiniz
Eskisinin özlediği belli.)
Şimdi işe almaya başlayabilirsiniz
Ona ne CME ne de COT stratejisinin işe yaramadığını söyledim. Bunlar, poundun düzlüğü ile ilgili tesadüflerdir. Hayır, sıkışmış.
Hala bu çifti satın almanızı önermiyorum.
Ona ne CME ne de COT stratejisinin işe yaramadığını söyledim. Bu bir tesadüf. Hayır, sıkışmış.
Evet, hepimiz karakterle buradayız))) özellikle Garip, hemen hemen her sistem bir noktada çalışmayı durdurur veya hamuru kaybedebileceğiniz geçici arızalar verir.Şu anda durmak, beklemek daha iyidir. Sistemi tekrar yoluna girene kadar geçici olarak demoda çalıştırın
Ve forumdaki en "kıskanılacak ısrarla karakteristik", (Forts'tan olan) Mikhail'dir , yakında Discovery'nin tüm çalışanları MQ ile birleştiğinde timsah gözyaşları dökecek :)
Ona ne CME ne de COT stratejisinin işe yaramadığını söyledim. Bunlar, poundun düzlüğü ile ilgili tesadüflerdir. Hayır, sıkışmış.
Hala bu çifti satın almanızı önermiyorum.
Evet, her yüz puan