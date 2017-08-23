FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 929

Yeni yorum
 
Владимир Жириновский :


bekleyin, sonuç çıkarmak için çok erken)))

Eğer aşarsa (tahminden), o zaman koptuğunu söylersin.

Bu arada, profurset yerinde.


Teşekkür ederim!

Sadece podlyuk'un etrafında uzanıyorum)
 

alışverişte %60

Yine de düşecek mi?

Veya insanlar daha akıllı hale geldi ve bu konu artık çalışmıyor (((


Teşekkür ederim!

 
navigator.mt5 :
Hayır, tahminleri kullanmıyorum, karşılaştırdığım spor ilgileri için robotlar ticareti , yarı otomatik

şanslı.

Ve kalemlerle birlikteyim.

Teşekkür ederim!

 
new-rena :
Ancak burada koptum.

Ren...

1.1250'den Euro falan mı almaya başladınız? Bir dezavantajınız var.

Teşekkür ederim!

 
Владимир Жириновский :

Ren...

1.1250'den Euro falan mı almaya başladınız? Bir dezavantajınız var.

Teşekkür ederim!

böyle bir yerde

iri gözlü sen Tuma)

Ama Eureka'nın tamamı çuvalda değil...

Orada ayrıca üç günden beri prog'u bitirdim. Büyük olasılıkla birkaç gün içinde sinyalden kaldıracağım. moderatörler cevap vermiyor - derecelendirmeye nasıl girilir, karanlık yaparlar.

Ciddi baboslara koyacağım. ve bu tür programlar parlamaz.

Elbette daha havalı programlarım da var ama yine de ...

 

Belli ki eskisi ıskalamış.)

Şimdi işe almaya başlayabilirsiniz

 
Server Muradasilov :

Eskisinin özlediği belli.)

Şimdi işe almaya başlayabilirsiniz

Ona ne CME ne de COT stratejisinin işe yaramadığını söyledim. Bunlar, poundun düzlüğü ile ilgili tesadüflerdir. Hayır, sıkışmış.

Hala bu çifti satın almanızı önermiyorum.

 
new-rena :
Ona ne CME ne de COT stratejisinin işe yaramadığını söyledim. Bu bir tesadüf. Hayır, sıkışmış.

Evet, hepimiz karakterle buradayız))) özellikle Garip, hemen hemen her sistem bir noktada çalışmayı durdurur veya hamuru kaybedebileceğiniz geçici arızalar verir.Şu anda durmak, beklemek daha iyidir. Sistemi tekrar yoluna girene kadar geçici olarak demoda çalıştırın

Ve forumdaki en "kıskanılacak ısrarla karakteristik", (Forts'tan olan) Mikhail'dir , yakında Discovery'nin tüm çalışanları MQ ile birleştiğinde timsah gözyaşları dökecek :)

 
new-rena :

Ona ne CME ne de COT stratejisinin işe yaramadığını söyledim. Bunlar, poundun düzlüğü ile ilgili tesadüflerdir. Hayır, sıkışmış.

Hala bu çifti satın almanızı önermiyorum.

Evet, her yüz puan
 
Server Muradasilov :
Evet, her yüz puan
Şansınız için, akımın olması muhtemeldir.
1...922923924925926927928929930931932933934935936...1996
Yeni yorum