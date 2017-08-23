FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 358

azfaraon :
Bence mesele yorumda değil, son bilgide... 10 kişi, en az 10 yorum olabilir.. Bilgi ile çalışmanın sorunu tam olarak kimin anladığı ve nasıl olduğu.. CME aynıdır. .bilgi var ve çok görüş var... Hatta TA'da olduğu gibi insanların düşüncelerini ölçtüğü, aynı sayıları görmelerine rağmen forumlar ve çok şey var... Biri, diğerlerinden daha iyi anladığını söylüyor, vs., vs... Ve kim haklı? Güzel soru.. Ama bilgilerin geneline bakılırsa bir noktada herkes haklı çıkıyor..

Bu nedenle, kimin doğru ve kimin yanlış olduğunu düşünmek ve tahmin etmek zorunda değilsiniz, ancak kendiniz bir bilgi seçimini yapın, sıralayın, pratik ticaretle gerçekten neyin ilişkili olduğunu ve “düşünceler” gibi saçmalıkların ne olduğunu kontrol edin. Sensei'mizin) ve sonra ....

Bu çok iştir, ancak bir tür istikrarlı sonuç elde etmenin tek yolu budur.

 
Ishim :
Euro'nun amacını açıkladım! Bana 100 - 150 puan hedefini söyler misin?

1.0930-35 ---- 1.1100

SİZİN arzunuz yasadır....

ay

1.3150-60 ------ 1.3010.

 
bugün zaten konuşulmuştu. (Yahudi için harika bir hedef - kesinlikle)
 
Ishim :
bugün zaten konuşulmuştu. (Yahudi için harika bir hedef - kesinlikle)
Neye ihtiyacın var? Seslendirildi, seslendirilmedi, otur da sonuca bak, o zaman zeki olacaksın.
 
, TA'ya göre anlaşılmaz bir şeyi test ediyorum, 2/8 oranı uzun zamandır açıktı. Aslında, fiyat size girdiler sunar - sonra bir çıktı ararsınız.
 
(SP500'den daha iyi yapacağım)
 
Ishim :
Her nasılsa alnınla dünyayı dövüyorsun, ruhsuz ...
 
aşağı gel ve böylece
 
Bu arada, paraya karşı rand alıyorlar, Zorich, ay)))
 
stranger :

Anlatabilir veya sonuna kadar kim anladıysa yorum yapabilir. Yaklaşan iş günü için benim için bazı sorular. Ninja tüccarına göre, petek ve sm yavaş yavaş çözdü, teşekkürler. 1) Stop ve forward işlemler için 1.0820 ile 1.1115 aralığında dalgalanmak mantıklıdır. bkz. bilgi - bunlar opsiyonlu vadeli işlemlerle aynı türevlerdir .... tekrar, nerede ... Bakıyorum. 2) birisi büyük ölçekte eğilime karşı çalışıyor. Ve bu mm-takas evi kim? Büyük olasılıkla her zaman değil ... aranıyor 3) seçeneklerde mm olmanın anlamı nedir, mm'nin orada olmadığı, ancak vadeli işlemlerde olduğu sonucuna varıyorum. Yine bir takas odası olduğu açık ve mm gibi davranabiliyor ama ben bir ilgi görmüyorum, o zararlar karşı tarafça karşılanabilir. 3) herhangi bir türev ürünü ihraç edenin, örneğin başka bir kârlı işlem pahasına yasal olarak reddedip reddedemeyeceği. 4) kaybedilen işlemleri kapatma seçenekleri (örneğin, bir vadeli işlemlerde pozisyon açma seçeneklerindeki kayıplar) 5) sözleşmenizi karşılayamazsanız, örn. marj çağrısı, o zaman yükümlülükler kime gidiyor? Sonuçta, örneğin daha fazla veya daha az satış olamaz. Ve sözleşme birine devredildiyse, hangi karşı türevlerin örtüştüğü, bunun tahmin edilebileceği, bilinebileceği ortaya çıkıyor. 6) Birçok trader'ın yeni bir sözleşmenin süresi dolmadan pozisyonlarını kapattığını fark ettim, bu ay görüldü gibi görünüyor. Ve eğer yapmadılarsa, o zaman ne olacak? Vadeli işlemlerde kayıp, ancak seçenekler? Kayıpları karşılamanın yolları? 7) mm kârsız olanları kapsayacak, satışları ve alımları eşitleyecek veya hemen hem alım hem de satışa açık bir pozisyon var mı? Bu doğru? Düşüşte olmamak için.
