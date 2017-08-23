FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 358
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bence mesele yorumda değil, son bilgide... 10 kişi, en az 10 yorum olabilir.. Bilgi ile çalışmanın sorunu tam olarak kimin anladığı ve nasıl olduğu.. CME aynıdır. .bilgi var ve çok görüş var... Hatta TA'da olduğu gibi insanların düşüncelerini ölçtüğü, aynı sayıları görmelerine rağmen forumlar ve çok şey var... Biri, diğerlerinden daha iyi anladığını söylüyor, vs., vs... Ve kim haklı? Güzel soru.. Ama bilgilerin geneline bakılırsa bir noktada herkes haklı çıkıyor..
Bu nedenle, kimin doğru ve kimin yanlış olduğunu düşünmek ve tahmin etmek zorunda değilsiniz, ancak kendiniz bir bilgi seçimini yapın, sıralayın, pratik ticaretle gerçekten neyin ilişkili olduğunu ve “düşünceler” gibi saçmalıkların ne olduğunu kontrol edin. Sensei'mizin) ve sonra ....
Bu çok iştir, ancak bir tür istikrarlı sonuç elde etmenin tek yolu budur.
Euro'nun amacını açıkladım! Bana 100 - 150 puan hedefini söyler misin?
1.0930-35 ---- 1.1100
SİZİN arzunuz yasadır....
ay
1.3150-60 ------ 1.3010.
1.0930-35 ---- 1.1100
SİZİN arzunuz yasadır....
ay
1.3150-60 ------ 1.3010.
bugün zaten konuşulmuştu. (Yahudi için harika bir hedef - kesinlikle)
Bu nedenle, kimin doğru ve kimin yanlış olduğunu düşünmek ve tahmin etmek zorunda değilsiniz, ancak kendiniz bir bilgi seçimini yapın, sıralayın, pratik ticaretle gerçekten neyin ilişkili olduğunu ve “düşünceler” gibi saçmalıkların ne olduğunu kontrol edin. Sensei'mizin) ve sonra ....
Çok fazla iş var, ancak bir tür istikrarlı sonuç elde etmenin tek yolu bu.
Neye ihtiyacın var? Seslendirildi, seslendirilmedi, otur da sonuca bak, o zaman zeki olacaksın.
Her nasılsa alnınla dünyayı dövüyorsun, ruhsuz ...