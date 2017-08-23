FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 277
otpyryali dolivochnye chifopalochki ...
https://www.mql5.com/ru/forum/61551/page243
Ve Jedi nerede, henüz depoyu doldurmadı mı?)))
Dünün Sabantuy'u görünüşe göre onları bitirdi)
Hocam nasıl olmuş dün 30 pipkinizle pipirkanızı koparmadılar mı?)))))
Geçen gün bir kivi aldım. Cho hiçbir şekilde ısınmıyor) Dnevki, genel olarak çok güzel
Size kividen bahsetmeyeceğim, bilmiyorum ama tablodaki “desenler” bana hiçbir şey söylemiyor)
Ördek ve bana söylemiyorlar) Grafiği açtı, ilgi uğruna baktı
0.6830 0.7060
TAMAM. doğru demek
Dünün Sabantuy'u görünüşe göre onları bitirdi)