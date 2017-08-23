FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 277

Lesorub :

otpyryali dolivochnye chifopalochki ...

https://www.mql5.com/ru/forum/61551/page243


erken kapandı mı? daha yeni yaşamaya başlayan bir günlük çocuk götürüldü ve imha edildi. Ah hayır hayır hayır...
 
Hocam nasıl olmuş dün 30 pipkinizle pipirkanızı koparmadılar mı?)))))
 
Dünün Sabantuy'u görünüşe göre onları bitirdi)

Akşamdan kalma hassas bir konudur
 
Geçen gün bir kivi aldım. Cho hiçbir şekilde ısınmıyor) Dnevki, genel olarak çok güzel
 
Size kividen bahsetmeyeceğim, bilmiyorum ama tablodaki “desenler” bana hiçbir şey söylemiyor)
 
Ördek ve bana söylemiyorlar) Grafiği açtı, ilgi uğruna baktı
0.6830 0.7060
 
TAMAM. doğru demek
ama bu bir hobi ... Kesinlik için fazla bir şey söyleyemem ... kanamalı çift
 
Dünkü 100 osuruk atışından mı bahsediyorsun?

