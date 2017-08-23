FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 1020
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
5310 koymaya cesaret etti
5310 koymaya cesaret etti
Şoktayım, tahta olan bile olgunlaştı, sanki yuvarlak bir sayı göstermek istiyor.
Neden şaşıralım, uzun bir süre dolarlar satılıyor dedim, burada yüz defa, en son burada rakamlarla.
http://ruforum.mt5.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=13266457&viewfull=1#post13266457
Öğretmen beni endişelendiriyor, öyle görünüyor ki euro tekrar satışta ve yakındaki çalıların arasında bir yerde yatıyor ....
kakl)
Neden şaşıralım, uzun bir süre dolarlar satılıyor dedim, burada yüz defa, en son burada rakamlarla.
http://ruforum.mt5.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=13266457&viewfull=1#post13266457
http://ruforum.mt5.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=13274943&viewfull=1#post13274943
Yani bana birkaç yüz kontrat için bir pound basan bu yat sahipleri miydi?
Genel olarak bu yat sahipleri garip insanlar, 20 pips verirsen neşeyle bağırıyorlar, rakam verirsen gönderiyorlar....
muhtemelen harikasın. ama bunu yapmıyorum. alaycı bir şekilde yürümek fa f pabolshe . vadeli işlem hacmi . sonunda mutlu eder ve geleceğe güven verir.