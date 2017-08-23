FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 1020

Yeni yorum
 
iIDLERr :
5310 koymaya cesaret etti
Öğretmen beni endişelendiriyor, öyle görünüyor ki euro tekrar satışta ve yakındaki çalıların arasında bir yerde yatıyor ....
 
Şoktayım, tahta olan bile olgunlaştı, sanki yuvarlak bir sayı göstermek istiyor.
 
vaz :
Şoktayım, tahta olan bile olgunlaştı, sanki yuvarlak bir sayı göstermek istiyor.

Neden şaşıralım, uzun bir süre dolarlar satılıyor dedim, burada yüz defa, en son burada rakamlarla.

http://ruforum.mt5.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=13266457&viewfull=1#post13266457

 
stranger :
Öğretmen beni endişelendiriyor, öyle görünüyor ki euro tekrar satışta ve yakındaki çalıların arasında bir yerde yatıyor ....
kakl)
 
Ishim :
kakl)
Anladım. Pantolonunu çıkarmayı başardın mı?
 
stranger :

Neden şaşıralım, uzun bir süre dolarlar satılıyor dedim, burada yüz defa, en son burada rakamlarla.

http://ruforum.mt5.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=13266457&viewfull=1#post13266457

Orada bulunmadım. Bucks sadece pozlardan vazgeçmez. Geri sallanıyor. Euro'daki pipsçiler mevcut olanları tuzlayabilecektir. Özellikle emtialarda tersine çevirme girişiminde bulunma gerçeğini seviyorum. Paralar çok kabardı ve yakında iyi bir dip yakalamak mümkün olacak.
 
stranger :
http://ruforum.mt5.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=13274943&viewfull=1#post13274943
muhtemelen harikasın. ama bunu yapmıyorum. alaycı bir şekilde yürümek fa f pabolshe . vadeli işlem hacmi . sonunda mutlu eder ve geleceğe güven verir.
 
stranger :

Yani bana birkaç yüz kontrat için bir pound basan bu yat sahipleri miydi?

Genel olarak bu yat sahipleri garip insanlar, 20 pips verirsen neşeyle bağırıyorlar, rakam verirsen gönderiyorlar....

yaratıcı, osuruk vererek)))
 
iIDLERr :
muhtemelen harikasın. ama bunu yapmıyorum. alaycı bir şekilde yürümek fa f pabolshe . vadeli işlem hacmi . sonunda mutlu eder ve geleceğe güven verir.
Sadece O harika!!!
1...101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027...1996
Yeni yorum