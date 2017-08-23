FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 253

Speculator :
Şimdilik yukarı, ama yavaş, belki de (1.5690)'a kadar ama en az 1.5500'e inecek. Hemen burada ve şimdi satardım!

Bu, bugün 1.5545 -1.5665 pound için aralığım.

 
iIDLERr :
Hadi ama. gümüşünle sakinleştirdiğin bir şey. biliyor musun?
Moskova kaynakları sınırlıdır)
İşim :
Evru aynı 1010'u sattı, yarı yarıya çarptı.
 
Nikolai Romanovskyi :
Ve bana gelince - sözleşme satıldı ve dönem. Şu anda satılmaktadır. Ve fiyatın beklenen seviyeye ulaşıp ulaşmayacağı ikinci soru))
GopFX __ :
seviyeler doğru hesaplanırsa, o zaman ulaşacaktır ..
 
iIDLERr :

GopFX__

Büyükbabanın seçeneklere olan tutkusu diğer forum üyeleri tarafından desteklenmiyor. Piyasanın %10'u köpeği bükemez . bu konu, genç dol........'un varlıklarının anlamını haklı çıkarmaya çalıştığı bankalarda icat edildi. Eidler tüm bu Harvard pisliklerini bir kerede tekrarladı. Eidler'in Leningrad Devlet Üniversitesi'nde fizik bölümü var ve yarı-Masonik bir partileri var. Büyükbabam, pazardaki herhangi bir heh .... ona düşkündü, Gan, dalgalar, fibonacci. Umarım bu da geçer.

Öyleyse ağaçkakanlar ne hakkında konuşuyor) Hayır, seçeneklerle karşılaştılar ve hepsi bu)))
 
stranger :
Her şeyin dikkate alınması gerektiğini kendiniz söylüyorsunuz. Burada dikkate alıyoruz))
 
GopFX __ :
biraz oku
 
GopFX __ :
Ve bana gelince - sözleşme satıldı ve dönem. Şu anda satılmaktadır. Ve fiyatın beklenen seviyeye ulaşıp ulaşmayacağı ikinci soru))
Yani ikinci soru cevap)) acele e .... Ateş, üzgünüm
stranger :
beynin düzlüğü
 
new-rena :
biraz oku
yani vadeli rendeler için orada - seçenekler için değil
