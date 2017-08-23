FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 253
Şimdilik yukarı, ama yavaş, belki de (1.5690)'a kadar ama en az 1.5500'e inecek. Hemen burada ve şimdi satardım!
Bu, bugün 1.5545 -1.5665 pound için aralığım.
Hadi ama. gümüşünle sakinleştirdiğin bir şey. biliyor musun?
Evru aynı 1010'u sattı, yarı yarıya çarptı.
Anlaşılmaz bir soru pahasına, diyelim ki grevin alıcı sözleşmesi kapsamında n seviyesinde yapıldığını düşünüyorsanız, o zaman bu seviyede satıldığı anlamına gelir)) ve fiyatın daha da yükselmesi için, siz bunu yenecek başka bir sözleşmeye ihtiyacınız var, vb., bunun gibi bir şey düşünün
Ve bana gelince - sözleşme satıldı ve dönem. Şu anda satılmaktadır. Ve fiyatın beklenen seviyeye ulaşıp ulaşmayacağı ikinci soru))
GopFX__
Büyükbabanın seçeneklere olan tutkusu diğer forum üyeleri tarafından desteklenmiyor. Piyasanın %10'u köpeği bükemez . bu konu, genç dol........'un varlıklarının anlamını haklı çıkarmaya çalıştığı bankalarda icat edildi. Eidler tüm bu Harvard pisliklerini bir kerede tekrarladı. Eidler'in Leningrad Devlet Üniversitesi'nde fizik bölümü var ve yarı-Masonik bir partileri var. Büyükbabam, pazardaki herhangi bir heh .... ona düşkündü, Gan, dalgalar, fibonacci. Umarım bu da geçer.
Öyleyse ağaçkakanlar ne hakkında konuşuyor) Hayır, seçeneklerle karşılaştılar ve hepsi bu)))
Öyleyse ağaçkakanlar ne hakkında konuşuyor) Hayır, seçeneklerle karşılaştılar ve hepsi bu)))
