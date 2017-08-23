FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 711

Ve bir pound yen alırdım .. Aud dolar da satın alır ve borçluyum.
Evgeniya Balchin :
Ve bir pound yen alırdım..
Hacim teorisi konusunda yardımcı olabilir misiniz?Sterlin, Kanada ve Audi için önümüzdeki hafta ne yapıyoruz?
 
new-rena :
Evrika - al veya sat?
Ben birkaç ay test ederken. (10-15 çift). Girişler (1-2) bazen seslendirilir ... - yani ... sel için.
 
Ishim :
TAMAM. Bir çift atın.
 
new-rena :
şu anda giriş yok - pazar kapalı
 
Ishim :
Jaaal. Peki, Eureka'yı satacak mıyız, alacak mıyız? GEP olacak mı?
 
azfaraon :
Audi Cuma günü satın aldı. Bir pound kısa tutarken, sabah ponta kapatırım. Kanadalıya bakmıyorum, 1.3326'yı geçip geçemeyeceğini bilmiyorum. Ama bunlar benim düşüncelerim, yanılıyor olabilirim.
 
new-rena :
Eureka'nın puanı düşük - listenin sonunda. (gelecek zaman olacak ve Eureka)
 
Ishim :
Ve puanınızın değişmemesi için bir boşluk istiyorum)

Yeni bir özellik yazmaya devam etmek için ayrıldı. Bir gün boyunca iki katına çıktı, ama görünüşe göre bu maksimum değil (bir başarısızlık oldu - kulplarla tırmandı) ...


new-rena :

Yeni bir özellik yazmaya devam etmek için ayrıldı. Bir gün boyunca iki katına çıktı, ama görünüşe göre bu maksimum değil (bir başarısızlık oldu - kulplarla tırmandı) ...


Amaç ne?
