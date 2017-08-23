FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 711
Ve bir pound yen alırdım..
Evrika - al veya sat?
Ben birkaç ay test ederken. (10-15 çift). Girişler (1-2) bazen seslendirilir ... - yani ... sel için.
TAMAM. Bir çift atın.
şu anda giriş yok - pazar kapalı
Hacim teorisi konusunda yardımcı olabilir misiniz?Sterlin, Kanada ve Audi için önümüzdeki hafta ne yapıyoruz?
Jaaal. Peki, Eureka'yı satacak mıyız, alacak mıyız ? GEP olacak mı?
Eureka'nın puanı düşük - listenin sonunda. (gelecek zaman olacak ve Eureka)
Ve puanınızın değişmemesi için bir boşluk istiyorum)
Yeni bir özellik yazmaya devam etmek için ayrıldı. Bir gün boyunca iki katına çıktı, ama görünüşe göre bu maksimum değil (bir başarısızlık oldu - kulplarla tırmandı) ...
