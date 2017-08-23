FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 131

Yeni yorum
 

Bugünkü seviyeler:

Top-1.1 (anahtar direnç).

Destekler: 1.0985, 1.0950 (kırılma noktası), 1.0935 (kırılma noktası), 1.0860 (anahtar-kısa vadeli).

Eylemler: Satış, ara hedef - 1.0860.

 
Daha çok eğlenin. Dediğim gibi, burada kesinlikle trolleme, ticaret mesajlarım olmayacak.
 

yabancı

Bu arada, neden Don'a rastladın? Castoneda'nın büyükbabalarından ikisi olan Genaro ve Juan, kaktüs yiyip mantar tüttürdüler. Siyahla da mayalandıklarından şüpheleniyorum ama Castaneda bunu dünyaya anlatamayacak kadar utangaçtı.

 
stranger :
Daha çok eğlenin. Dediğim gibi, burada kesinlikle trolleme, ticaret mesajlarım olmayacak.
Tam zamanı ve sonra kimse tarafından takdir edilmeyen çok pahalı hediyeler. Evet, zaten hazır olandan gerçekten yararlanamazlardı. ;)))
 
iIDLERr :

yabancı

Bu arada, neden Don'a rastladın? Castoneda'nın büyükbabalarından ikisi olan Genaro ve Juan, kaktüs yiyip mantar tüttürdüler. Siyahla da mayalandıklarından şüpheleniyorum ama Castaneda bunu dünyaya anlatamayacak kadar utangaçtı.

Juan ile Genaro olsaydı, konuşmalar tamamen farklı bir kalite ve içerikte olurdu. ;))
 
iIDLERr :

yabancı

Bu arada, neden Don'a rastladın? Castoneda'nın büyükbabalarından ikisi olan Genaro ve Juan, kaktüs yiyip mantar tüttürdüler. Siyahla da mayalandıklarından şüpheleniyorum ama Castaneda bunu dünyaya anlatamayacak kadar utangaçtı.

Ve bu sadece bir fren ve mantarlı kaktüsler de varsa, tam bir moron olacak.
 
stranger :
Daha çok eğlenin. Dediğim gibi, burada kesinlikle trolleme, ticaret mesajlarım olmayacak.

Hayır, çarşafa ihtiyacın yok. Kataloğumuz "GENEL TARTIŞMA"dır. Şu anda, tüm çiftler müşteri setinde ve sonra 18'inden önce oldukları yere gidecekler. Genel olarak, yeşiller kuralı, tüm çiftlerin bir ve aynı olduğunu söylerler. Buna giderek daha fazla ikna oluyorum. Sadece biri yukarıda, diğeri aşağıda. Sadece bir hindi normaldir - bir dolar ve ondan her şey açıktır.

Peki, kendiniz karar verin - ne tür bir duraklama ve neden?


 
Anatoli Kazharski :
Tam zamanı ve sonra kimse tarafından takdir edilmeyen çok pahalı hediyeler. Evet, zaten hazır olandan gerçekten yararlanamazlardı. ;)))
kendinizinkini kullanmanız gerekir) ve kendinize sahip değilseniz, en azından bir şey kullanın. bir sonuç
[Silindi]  
Anatoli Kazharski :
Tam zamanı ve sonra kimse tarafından takdir edilmeyen çok pahalı hediyeler. Evet, zaten hazır olandan gerçekten yararlanamazlardı. ;)))
Neden hediye dağıtmayı bıraktım sanıyorsun =)
 
Anatoli Kazharski :
Juan ile Genaro olsaydı, konuşmalar tamamen farklı bir kalite ve içerikte olurdu. ;))
Evet, neredeler, Mui Ne'nin düşünecek bir şeyi olmadığını düşünüyorlar, ama düşünüyorlar)))
1...124125126127128129130131132133134135136137138...1996
Yeni yorum