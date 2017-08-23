FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 109

stranger :
Sen Öğretmenin sadık bir takipçisisin, sıradan bir çöpçü olduğunu kendine bile kabul etmeyeceksin))) Ve Jedi ve Liderleri palyaçolar)))
evet, piyasada sadece sizin kazandığınız zaten açık ve ayrıca birkaç teorisyen var
 
stranger :

Yani zaten söyledim ve gösterdim, ama özellikle sizin gibi aptal insanlar için bilmiyorum))))

Artık sadece seni izleyeceğim, SENİN dünkü girişlerin gözüme çarptı))))))))))))))))))))))

0960'tan dünkü satış ve bugün 1.0860 - 1.0890. (her gün burada takılamıyorum - iş)
 

Aydan atlayacağım, şefi tutacağım ...

evet, sabah işkence gören her şeyi almaya sabır yok ..., peşinde, hareket ederken:


 
Ishim :
0960'tan dünkü satış ve bugün 1.0860 - 1.0890. (her gün burada takılamıyorum - iş)
telafi etmek
 
Ishim :
ve kelimelerinizi bir tür girdiler, tahminler ile yedekleyebilirsiniz .... (ve eli boş)
evet, teoride hepsi iyi para kazanıyor ve asla batırmıyorlar, böyle şeyler))
 
Nikolai Romanovskyi :
telafi etmek
Gördüğünüz gibi ekran görüntüsü paylaşmıyorum.
donHenaro :

Bana harrierden bahsetsen iyi olur, düşmez.

Euro kısalsa daha iyi olurdu, yoksa harrier'ı kazanamayız

PA tarafından ayda seviye tekrar testi, sonra göreceğiz.
 
Ishim :
0960'tan dünkü satış ve bugün 1.0860 - 1.0890. ( her gün burada takılamıyorum - iş)
Öyleyse işe git, pamm için paraya ihtiyacın var mı?))))
 
stranger :
Öyleyse işe git, pamm için paraya ihtiyacın var mı?))))
oh, şey, muhtemelen harrier satılıktır, sanırım çok düşmüş)))
 

şefe göre, bir tür durma ... (istek üzerine?):

yani atlıyorum...

