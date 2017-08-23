FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 397

Yeni yorum
 
Bicus :
Evet Bikus, hiç hindim yok.
 
Karputov Vladimir :
Bir kişi yorulduğunda, böyle bir hizmete ihtiyaç duyar: "Forumdan zorla kapatma" hizmeti.
Yeni bir sayfaya gittiğinizde forumda ne var? yeni bir sayfada yeni bir gönderi hemen görüntülenmez. yalnızca başka bir gönderi eklerseniz görüntülenir.
[Silindi]  
new-rena :
Evet, sinirler pes etmezse. ne kadar ücret aldığına bağlı...
Üzgünüz, ancak aynı başarı ile Zizag'ı takas edebilirsiniz.Daha uzun bir hesaplama dönemi alarak ve H4'te ... Ve piyasanın mevcut doğası göz önüne alındığında, bilanço tablosunun daha kötü olmayacağını düşünüyorum.
 
azfaraon :
Üzgünüz, ancak aynı başarı ile Zizag'ı takas edebilirsiniz.Daha uzun bir hesaplama dönemi alarak ve H4'te ... Ve piyasanın mevcut doğası göz önüne alındığında, bilanço tablosunun daha kötü olmayacağını düşünüyorum.
zikzak, zikzak. onun sinyali gecikti. ve bir trend çizebilirsiniz veya çizemezsiniz)
[Silindi]  
new-rena :
zikzak, zikzak. sinyali gecikti. ve bir trend çizebilirsiniz veya çizemezsiniz)
10 kilo hesabında bir jetonla nasıl denediğimi hatırlıyorum.. Bir ay boyunca 1 standart lot.. Depozitonun tamamını boşaltamadım.Aksine, sonunda 6 kilo kazandım.. 4 kez denedim. bir yıl içinde her mevsimin ilk ayında birikintileri smog drene edemedim. Sonuç olarak o yıl için (sadece 4 ay işlem yaptığımı düşünürsek) 14 kilo aldım... 2010 yılıydı.
 
azfaraon :
10 kilo hesabında bir jetonla nasıl denediğimi hatırlıyorum.. Bir ay boyunca 1 standart lot.. Depozitonun tamamını boşaltamadım.Aksine, sonunda 6 kilo kazandım.. 4 kez denedim. bir yıl içinde her mevsimin ilk ayında birikintileri smog drene edemedim. Sonuç olarak o yıl için (sadece 4 ay işlem yaptığımı düşünürsek) 14 kilo aldım... 2010 yılıydı.
deneye devam edin, özellikle madeni para zaten kesinlikle orada olduğundan)
[Silindi]  
new-rena :
deneye devam edin, özellikle madeni para zaten kesinlikle orada olduğundan)
Böyle bir madeni para olası değil .. Ruble, Ilyich'in yüzüncü yılı için gerçek bir hikaye)))
 
azfaraon :
Böyle bir madeni para olası değil .. Ruble, Ilyich'in yüzüncü yılı için gerçek bir hikaye)))

Bu arada, 45 derecenin altındaki trend çizgisi olası bir düşüşün yaklaşık olarak anlaşılmasını sağlar (burada 45 derece olmasa da, hazırlıksız yakalanır).


 
new-rena :

Bu arada, 45 derecenin altındaki trend çizgisi, olası bir düşüşün yaklaşık olarak anlaşılmasını sağlar.


 
stranger :
ve neyi yakıyoruz? 20. escho henüz gelmedi ve sınırlarınız havadayken ve ben zaten uzun süredir ayda bir kazancım var)
1...390391392393394395396397398399400401402403404...1996
Yeni yorum