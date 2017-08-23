FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 397
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bir kişi yorulduğunda, böyle bir hizmete ihtiyaç duyar: "Forumdan zorla kapatma" hizmeti.
Evet, sinirler pes etmezse. ne kadar ücret aldığına bağlı...
Üzgünüz, ancak aynı başarı ile Zizag'ı takas edebilirsiniz.Daha uzun bir hesaplama dönemi alarak ve H4'te ... Ve piyasanın mevcut doğası göz önüne alındığında, bilanço tablosunun daha kötü olmayacağını düşünüyorum.
zikzak, zikzak. sinyali gecikti. ve bir trend çizebilirsiniz veya çizemezsiniz)
10 kilo hesabında bir jetonla nasıl denediğimi hatırlıyorum.. Bir ay boyunca 1 standart lot.. Depozitonun tamamını boşaltamadım.Aksine, sonunda 6 kilo kazandım.. 4 kez denedim. bir yıl içinde her mevsimin ilk ayında birikintileri smog drene edemedim. Sonuç olarak o yıl için (sadece 4 ay işlem yaptığımı düşünürsek) 14 kilo aldım... 2010 yılıydı.
deneye devam edin, özellikle madeni para zaten kesinlikle orada olduğundan)
Böyle bir madeni para olası değil .. Ruble, Ilyich'in yüzüncü yılı için gerçek bir hikaye)))
Bu arada, 45 derecenin altındaki trend çizgisi olası bir düşüşün yaklaşık olarak anlaşılmasını sağlar (burada 45 derece olmasa da, hazırlıksız yakalanır).
Bu arada, 45 derecenin altındaki trend çizgisi, olası bir düşüşün yaklaşık olarak anlaşılmasını sağlar.