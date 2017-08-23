FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 166

new-rena :

brrrr ... yani, kodun şifresi çözülmeli mi? bunun gibi? //Forumdaki son fikirleri koda kaydırıyorum, hadi ve bu, daha ayrıntılı olarak güncel pliz

Beni yasakladıklarında hepsini burada anlattım - sonra beni Moskova'dan çıkardılar - gönderileri sildim. (şimdi ne olduğunu hatırlamıyorum)
 
Alexander Zagryadskiy :
orta vadeli bir plan var) Ben de bekliyorum. Yazık, onları vadeli işlemlerde çok fazla takas etmeyeceğim)))) 1020'ye düşene kadar bekliyorum ve orada iyi bir paket servis için bekleyeceğim ve atlayacağım
Sanırım çubukta bir delik açacağız. ama üstte.))
 
iIDLERr :
Sanırım çubukta bir delik açacağız. ama üstte.))
göreceğiz ... en üstte, hedeflerim genellikle çok yüksek) uzun vadede
 
Ishim :
Beni yasakladıklarında hepsini burada anlattım - sonra beni Moskova'dan çıkardılar - gönderileri sildim. (şimdi ne olduğunu hatırlamıyorum)
iyi, güzel.
 

Seni burada aydınlattım tımarhane. Çöp, kafa karışıklığı ve aptallık. Başlamış en beyinsiz trol için bir yarışmanız var mı?

(Don Pedrillo ve diğer piz... yakalayıcı kardeşlerinin yorumlarını görmezden geliyorum) yarışmaya devam edin, moronlar...

 

İbranice çalışabilir mi?

ve Chifu hakkında bir hikaye:


 
güne kadar çürümüş bile...
İyi insanlar, kim hangi hedefleri tuzlasın?
Vladimir Zubov :
İyi insanlar, kim hangi hedefleri tuzlar?

uzun vadeli 1.17

 
Roman Busarov :

uzun vadeli 1.17

Şimdi asıl soru nerede?

patron gibi gelmek...

