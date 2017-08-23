FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 399

Yeni yorum
 
new-rena :
hayır, kimse şikayet etmiyor. Adam sadece kendisiyle çelişiyor. Burada bir grup insanı pipers olarak adlandırdı, ama bir kuruş için yiyor. Herkesin kendi stratejisi vardır ve herkes kendi ahlaksızlığına göre yer. Bunda yanlış bir şey görmüyorum.

peki, çok ileri gitme - iplik harika, bu konuda yapabileceğin bir şey yok

diğer forumlarda hala ilginç biri var, kim bir iplik gibi yapabilir?

Tüm sözde havalı analistlerin yazdığı bir şeyi izledim - peki, seviye yükselebilir veya düşebilir - böyle bir tavsiyenin anlamı nedir?

 
new-rena :
hayır, kimse şikayet etmiyor. adam sadece kendisiyle çelişiyor. Burada bir grup insanı pipers olarak adlandırdı, ama bir kuruş için yiyor. Herkesin kendi stratejisi vardır ve herkes kendi ahlaksızlığına göre yer. Bunda yanlış bir şey görmüyorum.

peki, çok ileri gitme - iplik harika, bu konuda yapabileceğin bir şey yok

diğer forumlarda hala ilginç biri var, kim bir iplik gibi yapabilir?

Tüm sözde havalı analistlerin yazdığı bir şeyi izledim - peki, seviye yükselebilir veya düşebilir - böyle bir tavsiyenin anlamı nedir?

forum korkuyu yavaşlatıyor


 
Zogman :

Pekala, fazla ileri gitme - iplik harika, bu konuda yapabileceğin hiçbir şey yok

diğer forumlarda hala bir iplik gibi yapabilen ilginç biri var mı?

Tüm sözde havalı analistlerin yazdığı bir şeyi izledim - peki, seviye yükselebilir veya düşebilir - böyle bir tavsiyenin anlamı nedir?

forum korkuyu yavaşlatıyor

tartışmıyorum. sadece başkalarını boğmanıza gerek yok. Bir gün benim tahminlerimi düşünecek ve eğer bir pip bir trend değil de bir trend ticareti yapıyorsa, fiyatın nereye hareket edeceği önceden belli olduğunu anlayacak.
 
new-rena :
bir pip bir trend değil de bir trend ticareti yapıyorsa, fiyatın nereye hareket edeceği önceden bellidir.
Daha fazla olabilir mi? yazıyorum.
 
Bicus :
Daha fazla olabilir mi? yazıyorum.
orada daha fazla. nokta)
 
new-rena :
tartışmıyorum. sadece başkalarını boğmanıza gerek yok. Bir gün benim tahminlerimi düşünecek ve eğer bir pip bir trend değil de bir trend ticareti yapıyorsa, fiyatın nereye hareket edeceği önceden belli olduğunu anlayacak.
Isıtmak neden gereklidir? Herkes kendi görüşüne sahip insanlara saygı duyar. Kibarca düzeltmeye çalışıyorlar.))
 

Euro için bir seviye var: 1.0810 +\-, üzerinde alımlarla dolu, sadece korku .... Fiyat ona dokunur dokunmaz bir taş gibi uçacak
Çok değil, 50 puan...

 
new-rena :

Rena, bildiğin en basit algoritmik strateji nedir?

Burada biraz şok oldum - küçük bir yayılma ile tarih üzerinde çok basit bir şey denedik - iki yıllık sürekli büyüme

 
Dmitry Chepik :

Euro için bir seviye var: 1.0810 +\-, üzerinde alımlarla dolu, sadece korku .... Fiyat ona dokunur dokunmaz bir taş gibi uçacak

Köylülerle birlikte Ziyafet kimin pahasına?
 
Dmitry Chepik :

Euro için bir seviye var: 1.0810 +\-, üzerinde alımlarla dolu, sadece korku .... Fiyat ona dokunur dokunmaz bir taş gibi uçacak
Çok değil, 50 puan...

Ahhh... phew... 50 puan bir taş mı????

Ben zaten korktum.

))))))))

1...392393394395396397398399400401402403404405406...1996
Yeni yorum