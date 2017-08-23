FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 399
hayır, kimse şikayet etmiyor. Adam sadece kendisiyle çelişiyor. Burada bir grup insanı pipers olarak adlandırdı, ama bir kuruş için yiyor. Herkesin kendi stratejisi vardır ve herkes kendi ahlaksızlığına göre yer. Bunda yanlış bir şey görmüyorum.
forum korkuyu yavaşlatıyor
bir pip bir trend değil de bir trend ticareti yapıyorsa, fiyatın nereye hareket edeceği önceden bellidir.
Daha fazla olabilir mi? yazıyorum.
tartışmıyorum. sadece başkalarını boğmanıza gerek yok. Bir gün benim tahminlerimi düşünecek ve eğer bir pip bir trend değil de bir trend ticareti yapıyorsa, fiyatın nereye hareket edeceği önceden belli olduğunu anlayacak.
Euro için bir seviye var: 1.0810 +\-, üzerinde alımlarla dolu, sadece korku .... Fiyat ona dokunur dokunmaz bir taş gibi uçacak
Çok değil, 50 puan...
Rena, bildiğin en basit algoritmik strateji nedir?
Burada biraz şok oldum - küçük bir yayılma ile tarih üzerinde çok basit bir şey denedik - iki yıllık sürekli büyüme
Ahhh... phew... 50 puan bir taş mı????
Ben zaten korktum.
))))))))