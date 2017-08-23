FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 568

stranger :
Boşuna.
ve açıkla?
 
iIDLERr :
çöpçüler.
çipura ver - ilk şey!
 
Lesorub :
ve açıkla?
Açıklamak için oradayım, bir seçenek engeliyle karşılaştılar, ribaundda büyük bir günah, 30 sayı deplasmanda işe yaramıyor ve hacimler yardımcı oluyor
 
Nikolai Romanovskyi :
Lesorub :

)) işte yaramaz bir oğul, baba pisliği affet))
 
Lesorub :
ve açıkla?
ne açıklarsın Birkaç düzine dikizledim ve bir buçuk incir pr ..l, bu sadece bugün, ama bu her gün)
 
stranger :
Pekala, incir alabilen sadece en iyisidir ve bize sadece bir önemsememek kaldı, burada dayanıklılığa, karaktere, bu yeteneğe ihtiyacımız var! Bir buçuk incir yukarı ve bir incir aşağı
 
Nikolai Romanovskyi :
Pekala, incir alabilen sadece en iyisidir ve bize sadece bir önemsememek kaldı, burada dayanıklılığa, karaktere, bu yeteneğe ihtiyacımız var! Bir buçuk incir yukarı ve bir incir aşağı
Bu yüzden sürekli dedi - nereden alacağınızı düşünün, satmayın)))) Artık nereden alacağınızı düşünmenize gerek yok)
 
stranger :
Önümde her şey var, ya sen?

 
stranger :
Seviyelerden geri tepmeye yavaş çalışırken, bu yüzden doğal olarak hareket-dürtüsünü atlıyorum çünkü nereye çekeceğini bilmiyorum, olaydan sonra zaten tepki veriyorum, bunun gibi bir şey, özellikle gün içinde, seviyeler yeniden inşa ediliyor. her gün yenileri, dedikleri gibi bir gün olacak ve yiyecek olacak
