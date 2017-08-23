FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 236
ve nafik buna ihtiyacın var mı? 1000 bedava hindi nari. ne yapalım?
Evet, burada her gün bir şeyler alıp satıyorlar)))
On ... Kendimi bilmiyorum, her gün tarlada çıplak bir popo ile araba kullanırsan çok fazla para kazanabileceğini söylüyorlar)))
GopFX, yani bana SOT hakkında bir şeyler söylemeye başladınız ve ...? Bakılacak üç sayı nedir?)))
Ağacı 1.1020'ye kadar tutacağım)
Bana öyle geliyor ki bugün satın almanın bir anlamı yok. Ama Çarşamba günü .....)))
Teşekkür ederim!
Satın alma noktası bir hafta önce, hepinizin "euro düşmeye devam edecek" diye bağırdığınız ve yürekten tuzladığınız zamandı, ancak şimdi seğirmenin hiçbir anlamı yok.
Teşekkür ederim)
Bu yüzden bildiğim her şeyi anlattım)) Belki, elbette, İncil'de daha iyidir - 300 sayfa
ve ilk başta sorularınız cevapsız kaldı .... //her şey yazılı, sabah bir özet yaptım)
kadırgaya yatırılmamış
bir bardak içti, iki içti
kadırgaya yatırılmamış
Piliç boğmaya çalışacağım...
Piliç boğmaya çalışacağım...