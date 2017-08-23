FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 236

iIDLERr :
ve nafik buna ihtiyacın var mı? 1000 bedava hindi nari. ne yapalım?
Artık Hintlilerle çalışmıyorum. Size saygı duyuyorum, forexte uzun süredir çalıştığınızı görüyorum. Sizce hala uzun mu?
 
stranger :

Evet, burada her gün bir şeyler alıp satıyorlar)))

On ... Kendimi bilmiyorum, her gün tarlada çıplak bir popo ile araba kullanırsan çok fazla para kazanabileceğini söylüyorlar)))

GopFX, yani bana SOT hakkında bir şeyler söylemeye başladınız ve ...? Bakılacak üç sayı nedir?)))

Bu yüzden bildiğim her şeyi anlattım)) Belki, elbette, İncil'de daha iyidir - 300 sayfa
 
tuma88 :
Ağacı 1.1020'ye kadar tutacağım)

Bana öyle geliyor ki bugün satın almanın bir anlamı yok. Ama Çarşamba günü .....)))

Teşekkür ederim!

Satın alma noktası bir hafta önce, hepinizin "euro düşmeye devam edecek" diye bağırdığınız ve yürekten tuzladığınız zamandı, ancak şimdi seğirmenin hiçbir anlamı yok.

Teşekkür ederim)

 
GopFX __ :
ve ilk başta sorularınız cevapsız kaldı .... //her şey yazılı, sabah bir özet yaptım)
 
new-rena :
bir bardak içti, iki içti
kadırgaya yatırılmamış
 
GopFX __ :
Bilmiyorum, her şey açık. geri dönün ve dikkatlice okuyun.
 

Piliç boğmaya çalışacağım...


 
Lesorub :

Piliç boğmaya çalışacağım...

hemen şimdi başlayacak.. hadi, buradaki herkesi öldürün. bugün tahmin, yarın kabul etmezlerse ağlayacaklar.
 
Sevdiğim şey, kimsenin hangi fiyattan alınacağını veya satılacağını söyleyememesi, ancak NE ZAMAN - istediğiniz kadar)))
 
Eski merhaba, gerçek zamanlı veya gecikmeli olarak ninja demosunda cam?
