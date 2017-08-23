FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 281

yaz, yaz - ay tüm kürkleri yırtacak ...

31.07.2015 +/- 1-2 gün.

 
Ishim :
Yazıyorum
Durma...
Sormak...)))
 
stranger :
aydaki fiyat shcha...
 
Speculator :

Buradan EUR/USD satın alabilirsiniz.

Katılıyorum, hacim neden bu kadar küçük? eskiden büyük olurdu

hedefler nelerdir?

 
Yahudiler çocuğu 107'ye attı.
 
Spekul :

Katılıyorum, hacim neden bu kadar küçük? eskiden büyük olurdu

hedefler nelerdir?

hayat zorlaştı, bir dolar pahalı!
 
Ishim :
hayat zorlaştı, bir dolar pahalı!

onun (dolar) çok daha ucuza almamasının zamanı gelmedi mi


 
Spekul :

onun (dolar) çok daha ucuza almamasının zamanı gelmedi mi


1.1020 - 1010 - 1015'i kapatmak daha iyidir.
 
sürü dondu, işsizliği bekliyorlar ve ... savaşa
 
Ishim :
1.1020 - 1010 - 1015'i kapatmak daha iyidir.

Attığınız gibi pirelere üç günlük satış)))

Lesorub :
sürü dondu, işsizliği bekliyorlar ve ... savaşa

Doğrudan tüm gözler gözden kaçırılır, hepsi FSU'dur.

Audi satmak için iyidir, çok fazla almayacağım)

