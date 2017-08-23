FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 281
yaz, yaz - ay tüm kürkleri yırtacak ...
31.07.2015 +/- 1-2 gün.
Yazıyorum
Sormak...)))
Buradan EUR/USD satın alabilirsiniz.
Katılıyorum, hacim neden bu kadar küçük? eskiden büyük olurdu
hedefler nelerdir?
Katılıyorum, hacim neden bu kadar küçük? eskiden büyük olurdu
hedefler nelerdir?
hayat zorlaştı, bir dolar pahalı!
onun (dolar) çok daha ucuza almamasının zamanı gelmedi mi
onun (dolar) çok daha ucuza almamasının zamanı gelmedi mi
1.1020 - 1010 - 1015'i kapatmak daha iyidir.
Attığınız gibi pirelere üç günlük satış)))
sürü dondu, işsizliği bekliyorlar ve ... savaşa
Doğrudan tüm gözler gözden kaçırılır, hepsi FSU'dur.
Audi satmak için iyidir, çok fazla almayacağım)