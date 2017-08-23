FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 511
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sizin teorinizden bizim pratiğimize geçelim...
iyi aylar...
Barabashkin, neden yabancı kaynakları karıştırıyoruz?)))
Sizin teorinizden bizim pratiğimize geçelim...
Linkleri kontrol ediyoruz.
Linkleri kontrol ediyoruz.
Aferin, Evgenia, yine de, yaşlı adamın dilini çözdü)))) Yine de, güzellik güçtür))))