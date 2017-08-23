FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 607

Ve Kanadalı sadece yerel adamlar arasında talep görmüyor ...

 
lactone :

oanda'ya baktı.

orada, euro cinsinden satıcılar 1.09'dan beri bir grup halinde oturuyorlar.

ve durakları 1.13'te.


Ap daha ve gutari)

Sevgili bir Öğretmen olmadan, O'nun ayrılık sözleri ve nazik sözleri olmadan hayat boştur...

Bize geri ver!!!

 
 
lactone :
Yen'in bu kadar çabuk tersine döndüğünü sanmıyorum.
piyasanın havasını yüzde 90 doğru hesaplıyoruz, şimdi daha da uçtuk...
 
Sergey Novokhatskiy :
Şimdi, pip'e girmemenin daha iyi olduğu bir an var, ayak seslerinde kolayca indirecekler ...

 
Sergey Novokhatskiy :

Bunu anlamayacaklar, pozlar almak, haftalarca, aylarca beklemek, ama siktir et onlar için, burada sabahtan akşama kadar her gün çırılçıplak bir ganimetle, mesele bu)))
 
stranger :
İşte garipsin, mantığına göre, başının üstünde oturuyor ve aptalca 1.08'den şort alıyor, komisyonları düzeltmiyor, hikayeler koymuyor, ama aptalca yaz için bekliyor)) ve ben de unuttum bütün pirzola için ekleyin))
 
Nikolai Romanovskyi :
İnanmayacaksınız, yerel halkla konuşun, çoğu durumda bu doğru))) Bu onların suçu değil, sadece düşünce kalıplarını kıramıyorlar.

Ve tüm bu yaygara, sonra düzeldi, sonra açıldı, bir bisiklet var, bir selka var, stresli ve para açısından kârsız.

 
stranger :

Tabii ki stresli ama bir ay pozda kalmak ya da haftalarca düşüşler kazanmak stresli değil, her şey stresli agresif bir ortam, herkes herkesten her şeyi almak istiyor))
tamam millet ... pazar günü sıcacık Türkiye'ye atıyorum, yoksa burası soğuk .... =)
