FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 607
Ve Kanadalı sadece yerel adamlar arasında talep görmüyor ...
oanda'ya baktı.
orada, euro cinsinden satıcılar 1.09'dan beri bir grup halinde oturuyorlar.
ve durakları 1.13'te.
Ap daha ve gutari)
Sevgili bir Öğretmen olmadan, O'nun ayrılık sözleri ve nazik sözleri olmadan hayat boştur...
Bize geri ver!!!
Yen'in bu kadar çabuk tersine döndüğünü sanmıyorum.
piyasanın havasını yüzde 90 doğru hesaplıyoruz, şimdi daha da uçtuk...
Şimdi, pip'e girmemenin daha iyi olduğu bir an var, ayak seslerinde kolayca indirecekler ...
Bunu anlamayacaklar, pozlar almak, haftalarca, aylarca beklemek, ama siktir et onlar için, burada sabahtan akşama kadar her gün çırılçıplak bir ganimetle, mesele bu)))
Burada garipsin, mantığına göre, bir rafta oturuyor ve aptalca 1.08'den şort alıyor, geri tepmeleri düzeltmiyor, hikayeler koymuyor, ama aptalca yaz için bekliyor))
İnanmayacaksınız, yerel halkla konuşun, çoğu durumda bu doğru))) Bu onların suçu değil, sadece düşünce kalıplarını kıramıyorlar.
Ve tüm bu yaygara, sonra düzeldi, sonra açıldı, bir bisiklet var, bir selka var, stresli ve para açısından kârsız.
