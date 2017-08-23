FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 984

Evgeniya Balchin :
Belirli bir fiyata tüccarların ne kadar değerli olduğunu nereden görebileceğinizi merak ediyorum. Bu bilgi yuvarlanmıyor, sayı yok .... http://clusterdelta.com/volume#getvolume
Hücre ve sm seviyelerindeki seviyelerin hacimlerini, bantta gördüğümüz her bir tüccarın toplamındaki hacimlerle karşılaştırmak için...

http://fxtrade.oanda.co.uk/lang/ru/analysis/forex-order-book#EUR/USD

bu miktar değil, tüccarların sayısıdır

ve sadece oanda

ancak miktar kabaca miktara karşılık gelir - bunu myforexbook alpari insta ile karşılaştırabilirsiniz

Açıktır ki, bu tamamen görselleştirme içindir, maksimum faiz veya en azından tüm tüccarlar için ticarette olan para miktarı için bir rakama ihtiyacınız var, bu rakam bir yere götürülebilir mi? Teşekkür ederim.
 
myforexbook alpari insta

lotlarda miktarlar var

myforex kitabı /topluluk/görünüm/EURUSD

sembol Aksiyon Yüzde Ses pozisyonlar
EURUSD
kısa boylu %43 3957,71 lot 11170
Uzun %56 5175.18 lot 15104
 
a

fikirler nelerdir?

ben de ilgileniyorum...

 
Var, ama su dökmeyeceğim, çözmem gerekiyor.
 
İlginç pozlar. İlk olarak, para birimi düşerken her şeyi satın alıyoruz. Ve dip ufukta olduğunda, satıyoruz ve her şey her zaman karlı. Hiç bir kelime yok...
Opsiyonlar, vadeli işlemler (kısaca, CME ile DB) kullanarak ticaret yaparken, bağımsız fiyat pozisyonu bölgesinin nerede olduğunu anlamanız gerekir. ne olduğunu...? bunlar, ne birinin ne de diğerinin olmadığı bölgelerdir ... bu tür bölgelerin ortalama büyüklüğü 30-60 piptir. bu, içerdekiler için bir ipucu.

 
Evgeniya Balchin :
Var, ama su dökmeyeceğim, çözmem gerekiyor.

Bağlantıyı verdiğim stratejilere baktınız - bunun ruhuyla?

ama herkes için - perakende forex - forex'in %30'u olsa bile - çok fazla etkisi olması muhtemel değildir ...

myforex kayın ağacında - fonlar polarda başına para kazanılır -

Karlı: %35
Karlı olmayan : %64

Kazanılan fonlar: $407.909.291.34
Fon Kaybı: -611.823.473,23$

Ağustos Depozito : 16.456,13 $
Ağustos Hesap Karı : $11.360.16
Ağustos Hesap Kaybı : -17,039,11 dolar
Toplam Fon : $590.890.364.71
 
Roman Busarov :

benden misafir......

Opsiyonlar, vadeli işlemler (kısaca, CME ile DB) kullanarak ticaret yaparken, bağımsız fiyat pozisyonu bölgesinin nerede olduğunu anlamanız gerekir. ne olduğunu...? bunlar, ne birinin ne de diğerinin olmadığı bölgelerdir ... bu tür bölgelerin ortalama büyüklüğü 30-60 piptir. bu, içerdekiler için bir ipucu.

bölge başına otel)

 
Ishim :
TP3170 ))))

İyi tamam...

