FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 984
Belirli bir fiyata tüccarların ne kadar değerli olduğunu nereden görebileceğinizi merak ediyorum. Bu bilgi yuvarlanmıyor, sayı yok .... http://clusterdelta.com/volume#getvolume
http://fxtrade.oanda.co.uk/lang/ru/analysis/forex-order-book#EUR/USD
bu miktar değil, tüccarların sayısıdır
ve sadece oanda
ancak miktar kabaca miktara karşılık gelir - bunu myforexbook alpari insta ile karşılaştırabilirsiniz
Açıktır ki, bu tamamen görselleştirme içindir, maksimum faiz veya en azından tüm tüccarlar için ticarette olan para miktarı için bir rakama ihtiyacınız var, bu rakam bir yere götürülebilir mi?
myforexbook alpari insta
lotlarda miktarlar var
myforex kitabı /topluluk/görünüm/EURUSD
Açıktır ki, bu tamamen görselleştirme içindir, maksimum faiz veya en azından tüm tüccarlar için ticarette olan para miktarı için bir rakama ihtiyacınız var, bu rakam bir yere götürülebilir mi? Teşekkür ederim.
a
fikirler nelerdir?
ben de ilgileniyorum...
benden misafir......
Opsiyonlar, vadeli işlemler (kısaca, CME ile DB) kullanarak ticaret yaparken, bağımsız fiyat pozisyonu bölgesinin nerede olduğunu anlamanız gerekir. ne olduğunu...? bunlar, ne birinin ne de diğerinin olmadığı bölgelerdir ... bu tür bölgelerin ortalama büyüklüğü 30-60 piptir. bu, içerdekiler için bir ipucu.
Var, ama su dökmeyeceğim, çözmem gerekiyor.
Bağlantıyı verdiğim stratejilere baktınız - bunun ruhuyla?
ama herkes için - perakende forex - forex'in %30'u olsa bile - çok fazla etkisi olması muhtemel değildir ...
myforex kayın ağacında - fonlar polarda başına para kazanılır -
bölge başına otel)
TP3170 ))))
İyi tamam...