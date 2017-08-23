FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 694
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Rena, bir tür anlaşma açtığımı yazmadım ... ya da belki anlamadım ...
Fikirler oradan geliyor, orada ne büyümeli, anlamıyorum. Düşerse düşer. Geri tepme büyüme değildir. Bir toparlanma yakalarız ve pazarın zirvesine çıkarız. Ama kumarhanede değiliz - mesela - ya öyleyse?
Rena, bir çeşit anlaşma açtığımı yazmadım ... ya da belki anlamadım ... Salı günü istesem de satışlarımı kapatmadım .... şimdi anlıyorum Tahvillerde 1509 ve 1514 göründü
doğal olarak. daha dikkatli bakın.
)) ne kadar ciddisin ... okuldaki gibi)
Bir pound bile bağımlı değil
Peki Almanca'da annenizin seviyesini ne kadar alıyorsunuz? Rusça koy ve her şey olacak)
Bir besh kek :)
Evet ve onunla vur, sakal Area51 hakkında konuştu
1.5136'ya bakalım
)) ne kadar ciddisin ... okuldaki gibi)
Yazdıklarını her zaman anlamıyor. Ona karşı dikkatli ol.
)))
Yazdıklarını her zaman anlamıyor. Ona karşı dikkatli ol.
)))