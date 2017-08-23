FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 694

Evgeniya Balchin :
Rena, bir tür anlaşma açtığımı yazmadım ... ya da belki anlamadım ...
Fikirler oradan geliyor, orada ne büyümeli, anlamıyorum. Düşerse düşer. Geri tepme büyüme değildir. Bir toparlanma yakalarız ve piyasanın zirvesine çıkarız ve kaybı düzeltme fikri gelene kadar orada takılırız. Ama bir kumarhanede değiliz - mesela - ya öyleyse?
 
new-rena :
Fikirler oradan geliyor, orada ne büyümeli, anlamıyorum. Düşerse düşer. Geri tepme büyüme değildir. Bir toparlanma yakalarız ve pazarın zirvesine çıkarız. Ama kumarhanede değiliz - mesela - ya öyleyse?
))) belki kendimi doğru ifade edemedim .. ve aniden hiçbir şey yazmadım, ne görüyorsam onu yazıyorum. Tamam, daha açık olayım...
 
Evgeniya Balchin :
Rena, bir çeşit anlaşma açtığımı yazmadım ... ya da belki anlamadım ... Salı günü istesem de satışlarımı kapatmadım .... şimdi anlıyorum Tahvillerde 1509 ve 1514 göründü
doğal olarak. daha dikkatli bakın.
 
new-rena :
doğal olarak. daha dikkatli bakın.
)) ne kadar ciddisin ... okuldaki gibi)
 
Evgeniya Balchin :
)) ne kadar ciddisin ... okuldaki gibi)
Kısa vadeli ticaret her zaman bir yöndedir, ikincisi affedilir veya daha doğrusu teşekkür edilir)
Bir pound bile bağımlı değil
 
pako :
Bir pound bile bağımlı değil
Almanca'da annenizin seviyesini ne kadar alıyorsunuz? Rusça koy ve her şey olacak)
new-rena :
Peki Almanca'da annenizin seviyesini ne kadar alıyorsunuz? Rusça koy ve her şey olacak)

Bir besh kek :)

Evet ve onunla vur, sakal Area51 hakkında konuştu

1.5136'ya bakalım

 
Evgeniya Balchin :
)) ne kadar ciddisin ... okuldaki gibi)

Yazdıklarını her zaman anlamıyor. Ona karşı dikkatli ol.

)))

 
Bicus :

Yazdıklarını her zaman anlamıyor. Ona karşı dikkatli ol.

)))

Evet, anlamıyorsun. 10 sayfa çiğnemek zorundasın.
