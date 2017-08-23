FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 846

Yeni yorum
 
stranger :
İdrar diskleri hakkında, gece için porzhem)
Ben zaten her şeyi anlattım ((((aptal mısın yoksa balık mısın?)
 
Grafikte, pound alım bölgesine girdi - modele göre, pivotlar, Murray, 300'de bir puan kümesi ........... kim ek var. infa-CME, vadeli işlemler, endeksler..........?
 

peki ya pounder?

bir hoşçakal daha ekleyelim mi

 
Ishim :
Ben zaten her şeyi anlattım ((((aptal mısın yoksa balık mısın?)

Beni yavaşlat, pliz, ben ppppisssssssssssssssssssssssssssssssssss

Vadenler :
Grafikte, pound alım bölgesine girdi - formasyona göre, pivotlar, Murray puanları 300......... kimin ekstrası var. infa-CME, vadeli işlemler, endeksler..........?

Dedim.

 
stranger :
Yani tüm seçenekler açıklandı, henüz satacak bir seçenek göremiyorum)

Sadece tahminimi sizinkiyle birleştirmek istedim.


 
stranger :

Beni yavaşlat, pliz, ben ppppisssssssssssssssssssssssssssssssssss

Dedim.

Anlıyorum. Teşekkür ederim.
 
Murray'in pilot kitabını burada okudum ve kendimi yeniden genç hissettim. daha fazla idrar.
 

KAPALI. Nereye gidiyoruz... Yorum yapmıyorum. Üç gün sonra hatırlayacağız...

Tahminler 50 ila 50. Yarısı içgüdüsel, yarısı değil.

 
 
iIDLERr :
Yaşlı, Yahudilere dikkatlice baktım, ortaya çıkıyor .18-.19

0.18 - 0.19 mu??? Bu, daha önce tahmin edilen 0,8'den bile daha düşüktür.

Veya 1.18 - 1.19 ???

Efsane genellikle 1.21'i bekliyor.

Teşekkür ederim!
1...839840841842843844845846847848849850851852853...1996
Yeni yorum