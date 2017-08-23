FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 846
İdrar diskleri hakkında, gece için porzhem)
peki ya pounder?
bir hoşçakal daha ekleyelim mi
Ben zaten her şeyi anlattım ((((aptal mısın yoksa balık mısın?)
Beni yavaşlat, pliz, ben ppppisssssssssssssssssssssssssssssssssss
Grafikte, pound alım bölgesine girdi - formasyona göre, pivotlar, Murray puanları 300......... kimin ekstrası var. infa-CME, vadeli işlemler, endeksler..........?
Dedim.
Yani tüm seçenekler açıklandı, henüz satacak bir seçenek göremiyorum)
Sadece tahminimi sizinkiyle birleştirmek istedim.
Beni yavaşlat, pliz, ben ppppisssssssssssssssssssssssssssssssssss
Dedim.
KAPALI. Nereye gidiyoruz... Yorum yapmıyorum. Üç gün sonra hatırlayacağız...
Tahminler 50 ila 50. Yarısı içgüdüsel, yarısı değil.
Yaşlı, Yahudilere dikkatlice baktım, ortaya çıkıyor .18-.19
0.18 - 0.19 mu??? Bu, daha önce tahmin edilen 0,8'den bile daha düşüktür.
Veya 1.18 - 1.19 ???
Efsane genellikle 1.21'i bekliyor.Teşekkür ederim!