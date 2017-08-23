FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 363

stranger :

Tuma, yerdeki OI işlem gününün kapanışından sonra tanınacak ve geri kalanı ertesi gün, her 15 dakikada bir gösteren gevrek hindiyi nereden aldınız ?)))

Teşekkürler.)

Bu Finam, Transact platformu /
Евгения :
Her şey açıkça anlaşılabilir. Ve 1) için? 4) ve siteye bakmanın kuralları nerede, oradaki koşulları gördüm mesela. http://www.cmegroup.com/trading/energy/electricity/pjm-ni-hub-5-mw-real-time-off-peak-futures_contractSpecs_futures.html satışları eşitler. 6)'da siz kendiniz +-1 cevabını verdiniz ve hesapta yeterli para yoksa ve komisyoncu anlaşmayı zorla kapatırsa, aynı anlaşmayı açmanız gerekmez mi? Genel olarak, göreve neyin dahil olduğunu bulmam gerekiyor mm.
Hiçbir şeyi denkleştirmez.Hesapta yeterli para yoksa, bunlar ona değil borcu olanın sorunudur. Hiçbir şeyi eşitleyemez, alım satım HER ZAMAN eşit olduğundan, bu + -1 kontrat bence sadece hesaplama hatası, tek taraflı bir anlaşma olamaz.
 
new-rena :
alıntı her zaman 1/2'ye karşılık gelen %45'ten fazla olmayan bir açıyla hareket eder . Onlar. herhangi bir TA maksimum 1/2 verecektir. Kontrol edilecek ne var? %50 satıyor ve %50 masal, ne derse desin)) İlköğretim, Watson)

Burada yanlış varsayımda bulunuyorsunuz, efendim.

Yeşil noktalı köşe 1/8, sonra 1/4, 1/3, 1/2, siyah - 45, sonra 2/1

 
Nestradamus :

Burada yanlış varsayımda bulunuyorsunuz, efendim.

Yeşil noktalı köşe 1/8, sonra 1/4, 1/3, 1/2, siyah - 45, sonra 2/1

Dün eski oyuncakları ayıklıyordum)

 
stranger :

1.0930-35 ---- 1.1100

SİZİN arzunuz yasadır....

ay

1.3150-60 ------ 1.3010.

USDCAD için hala büyüme potansiyeli var ve daha ileriye bakmamız gerekiyor... ama şimdiden sonuna kadar olgunlaşıyor...

usdtry dikkat, hareketin potansiyeli büyük (zaten olgunlaşıyor) + takas iyi, zar'dan daha iyi

 
Sergey Novokhatskiy :

USDCAD için hala büyüme potansiyeli var ve daha ileriye bakmamız gerekiyor... ama şimdiden sonuna kadar olgunlaşıyor...

usdtry dikkat, hareketin potansiyeli büyük (zaten olgunlaşıyor) + takas iyi, zar'dan daha iyi

Bu sadece harrier olgun, ama baksyena ile beklerdim.
 
Öğretmen, gel, doğru yola koyul, yoksa bütün gece bir çeşit Mui Ne dondurursun ve gündüz sen değilsin)))
 
stranger :

Dün eski oyuncaklara göre sırala)

Merhaba Eski. Oyuncağı at, oradaki renkler nasıl dekore edilmiş bir bakayım. Belki değiştiririm...
 
Nestradamus :
Merhaba Eski. Oyuncağı atın, oradaki renkler nasıl dekore edilmiş bir bakayım. Belki değiştiririm...
Gannalist, bence, denildiği gibi, artık bende yok.
