FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 363
Tuma, yerdeki OI işlem gününün kapanışından sonra tanınacak ve geri kalanı ertesi gün, her 15 dakikada bir gösteren gevrek hindiyi nereden aldınız ?)))
Teşekkürler.)
http://www.comon.ru/contest2/ yarışmasına katılıyorum
Teşekkür ederim!
Yarışmaya katılıyorum http://www.comon.ru/contest2/
Teşekkür ederim!
Her şey açıkça anlaşılabilir. Ve 1) için? 4) ve siteye bakmanın kuralları nerede, oradaki koşulları gördüm mesela. http://www.cmegroup.com/trading/energy/electricity/pjm-ni-hub-5-mw-real-time-off-peak-futures_contractSpecs_futures.html satışları eşitler. 6)'da siz kendiniz +-1 cevabını verdiniz ve hesapta yeterli para yoksa ve komisyoncu anlaşmayı zorla kapatırsa, aynı anlaşmayı açmanız gerekmez mi? Genel olarak, göreve neyin dahil olduğunu bulmam gerekiyor mm.
alıntı her zaman 1/2'ye karşılık gelen %45'ten fazla olmayan bir açıyla hareket eder . Onlar. herhangi bir TA maksimum 1/2 verecektir. Kontrol edilecek ne var? %50 satıyor ve %50 masal, ne derse desin)) İlköğretim, Watson)
Burada yanlış varsayımda bulunuyorsunuz, efendim.
Yeşil noktalı köşe 1/8, sonra 1/4, 1/3, 1/2, siyah - 45, sonra 2/1
Dün eski oyuncakları ayıklıyordum)
1.0930-35 ---- 1.1100
SİZİN arzunuz yasadır....
ay
1.3150-60 ------ 1.3010.
USDCAD için hala büyüme potansiyeli var ve daha ileriye bakmamız gerekiyor... ama şimdiden sonuna kadar olgunlaşıyor...
usdtry dikkat, hareketin potansiyeli büyük (zaten olgunlaşıyor) + takas iyi, zar'dan daha iyi
Dün eski oyuncaklara göre sırala)
Merhaba Eski. Oyuncağı atın, oradaki renkler nasıl dekore edilmiş bir bakayım. Belki değiştiririm...