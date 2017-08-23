FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 310
indeksiniz ters mi? yani nefik mosk tahammül.
"Mosk" sadece kendine tahammül edebilir ve aynı zamanda bir başkasının ona tahammül ettiğini düşünmekten hoşlanır (?). ))
Beyin kategorik olarak kendisinin bir aptal olduğunu kabul etmeyi reddediyor ve çoğu durumda umutsuzca "suçlayacak" birini arıyor, düşüncesinin kusursuzluğuna dair bir sanrı battaniyesinin arkasına saklanıyor. ))
BCA ilkesi: büyük mum çubuğu yukarı + büyük hacim + mum çubuğunu yüksek değerin altına kapat - bu, büyük adamın alımlarını aptal parayla tükettiği anlamına gelir,
http://www.forex-central.net/Volume-spread-analysis-VSA.php
Sözlerden önce resme bakın:
Uygun şekilde eğitilmiş bir tüccar, aralığının ortasında ve büyük hacimli kapanan bir barın, profesyoneller ve sürü arasında, yakında ticaretin kötü tarafında sona erecek bir transferin gerçekleştiği anlamına geldiğini hemen anlar. Profesyonel tüccarlar, toptan fiyatlarla (birikim) alım pozisyonlarını başlattıktan sonra perakende satışta (dağıtımda) satış yapacaklardır. Zayıf yatırımcılara transfer 2. barda devam ediyor. Uzman bir tüccar, 3. barın şimdi daha düşük bir seviyede kapandığını görebilir ve önceki barda büyük miktarda satış olduğunu doğrular.
Bu nedenle, iplik, cad'in daha ileri gitmeyeceğine ve aşağı ineceğine inanıyor.
Ama Barclay farklı görüyor
burada kimin olduğunu anlamalısın
O yüzden orada ne olup bittiğini tam olarak söyleyemeyiz... Örnek olarak belki bu aynı iri adamlar bir pozda oturuyorlardı ve bu seviyede yavaş yavaş pozu kapatmaya başlıyorlar, dediğiniz gibi salaklara satıyorlar. para. Ne de olsa, aptal para hai boyunca harekete geçmeyi sever ... Ancak krupnyakları yakmamak için, bazen hareket halindeyken çıkarabilmelerine rağmen, porsiyonları kaplarlar ve hepsini bir kerede değil. Gördüğümüz kadarıyla, bu olmadı. Sonuç nedir? Ya henüz gerekli seviyeye gelmedik ya da o kadar güçlü değildi ya da başka bir şey ... Belki marine etmek istiyorlar ...
Ben seni hiçbir şeye zorlamıyorum, beni 2-5-10 incir çabuk eskitiyorlar, senin “trendlerin” umurumda değil.
"Mosk" sadece kendine tahammül edebilir ve aynı zamanda bir başkasının ona tahammül ettiğini düşünmekten hoşlanır (?). ))
Piyasada çok sayıda katılımcı var. Büyükler var, küçükler var. Hedgeciler var, ayrıca her türlü ayak takımı var))
O yüzden orada ne olup bittiğini tam olarak söyleyemeyiz... Örnek olarak belki bu aynı iri adamlar bir pozda oturuyorlardı ve bu seviyede yavaş yavaş pozu kapatmaya başlıyorlar, dediğiniz gibi salaklara satıyorlar. para. Ne de olsa, aptal para hai boyunca harekete geçmeyi sever ... Ancak krupnyakları yakmamak için, bazen hareket halindeyken çıkarabilmelerine rağmen, porsiyonları kaplarlar ve hepsini bir kerede değil. Şimdiye kadar, gördüğümüz gibi, bu olmadı. Sonuç nedir? Ya henüz istenilen seviyeye gelmedik ya da o kadar güçlü değildi ya da başka bir şey ... Belki marine etmek istiyorlar ...
satıldı, boş boş oturmaktan yoruldu.
Altta satıldı! En az 150 pp üste gidecek.
Günde 4 trilyon akıllı para nedir?
Tol, en azından konuya bir kelime. yukarı, aşağı... mosk'um beni besliyor. Hoşçakal....
Burada yabancı dışında anlaşabileceğim kimsem yok, çünkü oraya bakıyorum ve aynı şeyi görüyorum. )) Gerisi biraz saçmalık yazıyor. ))
Ve ticaretinin mantığını anlamak için tüm hesaplamaları yapmanız ve daha sonra nereye bakacağınızı burnunuzu sokmanız gerekir. Ama bence kimsenin buna ihtiyacı yok çünkü ihtiyacı olan herkes her şeyi kendisi düşünüyor ve ne yapacakları konusunda hiçbir soruları yok. ;)
Bence - ne sikim ... akıllı para)) Bu prensibe göre - 80/20 - Bu paranın %20'si aynı akıllıların elinde yoğunlaşıyor ... cüzdanlardan daha kısa ... Peki ne olacak? Cepten cebe dolaşıyorlar - bugün akıllısın ve yarın enayisin