FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 989
neden o zaman usta üzerinde birçok kambur var ???
1126'da yavaşlayacaklar (saatlik satış çubukları) ...
H4 üzerinde TR 1285
Artık tüm çerçevelerde Euro'yu daha yakından izliyorum.
Öngörü yapmadan net bir alım sinyali yakalamak istiyorum.(İşe yarar mı?)
Sonra geri yazacağım.
Teşekkür ederim!
testil m1 - işler (burada gösteriliyor) - SL 30 TP 30-40, usta kim ve ne biliyor ? topa 10 yıl değil, hayatın boyunca emir verebilirsin.
Ay'a göre, dün nerede tahmin ettiniz, Oduncu'nun bugün alması var)))) Eh, biraz gelir.
İşim, peki, başlama.)))
Şef 9807 alacak, Evra çıkacak...
sopayla!
Aynı gelire sahibim - satışı kapattım.
oduncu almak bekliyor 3189
NZDUSD satış durağı 0.6389
USDCAD satın alma durağı 1.3246
bir satın alma için bir harrier düşünürsek, o zaman 3270 stop, TP 3305 satın alın
ama, trend aşağı, yani...
Teşekkür ederim!
Bana profurset'i göster)
Teşekkür ederim!