FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı)

Lesorub :
neden o zaman usta üzerinde birçok kambur var ???
testil m1 - çalışıyor (burada gösteriliyor) - SL 30 TP 30-40, usta kim ve ne biliyor? topa 10 yıl değil, hayatın boyunca emir verebilirsin.
 
Lesorub :

1126'da yavaşlayacaklar (saatlik satış çubukları) ...

H4 üzerinde TR 1285


Artık tüm çerçevelerde Euro'yu daha yakından izliyorum.
Öngörü yapmadan net bir alım sinyali yakalamak istiyorum.(İşe yarar mı?)
Sonra geri yazacağım.
Teşekkür ederim!
 
Ishim :
testil m1 - işler (burada gösteriliyor) - SL 30 TP 30-40, usta kim ve ne biliyor ? topa 10 yıl değil, hayatın boyunca emir verebilirsin.
İşim, peki, başlama.)))


Ay'a göre, dün nerede tahmin ettiniz, Oduncu'nun bugün alması var)))) Eh, biraz gelir.


 
Владимир Жириновский :
İşim, peki, başlama.)))


Ay'a göre, dün nerede tahmin ettiniz, Oduncu'nun bugün alması var)))) Eh, biraz gelir.


Aynı gelire sahibim - satışı kapattım.
 

Şef 9807 alacak, Evra çıkacak...

sopayla!

 
Ishim :
Aynı gelire sahibim - satışı kapattım.
belki erken kapandı?

oduncu almak bekliyor 3189
harrier sat durdurma 3224, TP 3189 ...
[Silindi]  

NZDUSD satış durağı 0.6389

USDCAD satın alma durağı 1.3246

 

bir satın alma için bir harrier düşünürsek, o zaman 3270 stop, TP 3305 satın alın

ama, trend aşağı, yani...

 
azfaraon :

NZDUSD satış durağı 0.6389

USDCAD satın alma durağı 1.3246

Bana profurset'i göster)
Teşekkür ederim!
[Silindi]  
Владимир Жириновский :
Bana profurset'i göster)
Teşekkür ederim!
"Bu ne? Ben tam olarak isimler trendinde değilim)) YEN?
