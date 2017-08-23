FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 226

Lesorub :
Eh, satmak için bir pound, pahalı iken ...
1,60 veya 1,48'de bir pound bekliyorum, orada bir aydır kalemde asılı kaldığını izleyeceğim. ticaret yapmadığım sürece
 
Eidler, yani paranın satıldığına mı inanıyorsun?)
 
pako :
iyi satılmış)

Paco! O sırada sinyaliniz neydi?

Teşekkür ederim!
 
O anda bir fa-fa yaptım.

Teşekkür ederim)

 
tp yukarı çek))
 
new-rena :
uyandım? erken kalktım
ve Eurost'u yanlış yere mi sattınız?
teşekkür etmek!
 
stranger :
Eidler, yani paranın satıldığına mı inanıyorsun?)
İyi akşamlar. Ninja'nın mobil versiyonu var mı ya da buna benzer bir şey söyleyebilir misiniz, böylece telefonunuzda ciltler dolusu cam bant vb. seyredebilirsiniz. Teşekkür ederim.
 
Bayram...pes etme)))
Ve sonra bir 100 için aptal olacağım, tankta bekleyecek (xs zamanında)))
 
Lesorub :
ne oluyor, şef firarda, euro buna değer mi?
bu, başka bir şeyin mahvolduğu anlamına gelir...
