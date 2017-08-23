FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 25
Pazartesiye kadar Grohnitsa
işte senaryo, 3. hafta seviye fethetme (lb):
Trollere cevap vermezseniz kururlar ve düşerler. (Halk için çare)
Palyaço ifadesini daha çok seviyorum, ama onlarsız sıkıcı olacak ...
not
Bir palyaçodan ne alırsınız, o bir palyaço!
işte senaryo, seviyenin fethedildiği 3. hafta:
Grafiğin bölünmesinin fiyatı nedir?
işte senaryo, seviyenin fethedildiği 3. hafta:
H4'te anladım ama bu bir pound, euro değil
işte senaryo, 3. hafta seviye fethetme (lb):
Bu, "Baş-omuzlar" çubuk ilkelerine uygundur.
böylece 3 ay boyunca işlem yapmadan oturabilirsiniz , seviyelerin doğru ayarlanması, mevcut fiyatın altındaki alım limiti, satış limiti mevcut olandan daha yüksek, emirlerden biri tetiklendikten sonra, yani bir geri tepme düzeyi, (yani, +). Her şey baştan başlar - satın alma limiti, sat limiti.
Yani H4'te düz olduğu yerde m1'de trendler var.