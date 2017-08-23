FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 25

Speculator :
Pazartesiye kadar Grohnitsa

işte senaryo, 3. hafta seviye fethetme (lb):


 
Ishim :
Trollere cevap vermezseniz kururlar ve düşerler. (Halk için çare)

Palyaço ifadesini daha çok seviyorum, ama onlarsız sıkıcı olacak ...

Bir palyaçodan ne alırsınız, o bir palyaço!

 
new-rena :

işte senaryo, seviyenin fethedildiği 3. hafta:


Grafiğin bölünmesinin fiyatı nedir?
 
Speculator :
Grafiğin bölünmesinin fiyatı nedir?
H4'te anladım ama bu bir pound, euro değil
 
new-rena :

işte senaryo, seviyenin fethedildiği 3. hafta:


böylece 3 ay boyunca işlem yapmadan oturabilirsiniz, seviyelerin doğru ayarı, mevcut fiyatın altındaki alım limiti, satış limiti mevcut olandan daha yüksek, emirlerden biri tetiklendikten sonra, yani düzeyi, (yani, +). Her şey baştan başlar - satın alma limiti, sat limiti.
 
new-rena :
H4'te anladım ama bu bir pound, euro değil
Yani H4'te düz olduğu yerde m1'de trendler var.
new-rena :

işte senaryo, 3. hafta seviye fethetme (lb):


Bu, "Baş-omuzlar" çubuk ilkelerine uygundur.
 
azfaraon :
Bu, "Baş-omuzlar" çubuk ilkelerine uygundur.
peki kim gibi. Ben böyle görüyorum.
 
Ishim :
böylece 3 ay boyunca işlem yapmadan oturabilirsiniz , seviyelerin doğru ayarlanması, mevcut fiyatın altındaki alım limiti, satış limiti mevcut olandan daha yüksek, emirlerden biri tetiklendikten sonra, yani bir geri tepme düzeyi, (yani, +). Her şey baştan başlar - satın alma limiti, sat limiti.
Gittikçe daha fazla, çok fazla seğirmeye gerek olmadığına ikna oldum. aç ve bak.
 
Speculator :
Yani H4'te düz olduğu yerde m1'de trendler var.
seviyeden çıktıktan sonra fiyat tekrar serbest bırakılır ve bu M1'dir. Ve TF H1 veya H4'ün bu mini fırsatlarından nasıl çıkacağı - kimsenin umrunda değil , ancak yüksek, örneğin H4 - fiyat sosis ve bu bir gerçek.
