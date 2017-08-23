FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 934
pound al kapalı - pozisyon yok, euro satıldı hedef aynı 1.1050
pound bir hafta bekleyip birkaç incir alabilir mi?
ilki uzun bir sinyaldir ve padoktan aşağı inmek mümkündür...
daha yakın:
başka bir soru - kadu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
hedefi 1.34 aldı - bankalar bunun hakkında uzun zaman önce yazdı,
Yeterince muhtemelen şimdi aşağı?
ilya,
ve bir çift kivi - bakma - ne görüyorsun?
bir ray üzerinde bir ray ve sürülecek bir ray var gibi görünüyor - ama konuyla ilgilenmiyorum - fikriniz çok ilginç
ps
şortlu - ve kesip kesmemeye karar vermelisin
NZD/CAD, 0.8550'ye bir düzeltmedir. oradan hareket 8250 - 30
Yatırımcı mı arıyorsunuz?
%50'den bir satış izlemeye başlayabilirsiniz, kilitleyebilirsiniz, ardından boo'da kapanır, aşağı harekette kendini kapatır
sat sinyali:
avustralya beni kapattı ve gitti, şimdi 71 (genel olarak belirtilmesi gerekiyor) (evra hariç hepsi alındı, ne anlama gelir - evra? evra'yı geçmek ?)
pas 1.1455 mi?
O zaman 1.1520 -50'den daha yüksek olmadığını kabul edeceğim (seçeneklere daha sonra daha iyi bakacağım).
O zaman 1.1144'ten satmanın ne anlamı var? yoksa şaka mı yapıyorsun???
Teşekkür ederim!