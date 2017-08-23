FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 934

Ishim :
pound al kapalı - pozisyon yok, euro satıldı hedef aynı 1.1050

pound bir hafta bekleyip birkaç incir alabilir mi?

 
Lesorub :

ilki uzun bir sinyaldir ve padoktan aşağı inmek mümkündür...

daha yakın:

başka bir soru - kadu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

hedefi 1.34 aldı - bankalar bunun hakkında uzun zaman önce yazdı,

Yeterince muhtemelen şimdi aşağı?

 
Zogman :

ilya,

ve bir çift kivi - bakma - ne görüyorsun?

bir ray üzerinde bir ray ve sürülecek bir ray var gibi görünüyor - ama konuyla ilgilenmiyorum - fikriniz çok ilginç

ps

şortlu - ve kesip kesmemeye karar vermelisin

NZD/CAD, 0.8550'ye yapılan bir düzeltmedir. oradan hareket 8250 - 30
 
Zogman :

Ishim :
NZD/CAD, 0.8550'ye bir düzeltmedir. oradan hareket 8250 - 30

Teşekkür ederim

ve neden ?

 
new-rena :

zaten buna değer ..... bugün yapıldı.

Ve önemli olan, sinyali kaldıracaksanız yenisini koymaktır.

Yoksa fikrini mi değiştirdin?

Yatırımcı mı arıyorsunuz?

Teşekkür ederim!

 
Zogman :

Teşekkür ederim

ve neden ?

bence TA (belki genel olarak 8505 sınırlı olacaktır - ilk direnç - iyi gittiler, bu kadar yeter)
 
Владимир Жириновский :

Ve önemli olan, sinyali kaldıracaksanız yenisini koymaktır.

Yoksa fikrini mi değiştirdin?

Yatırımcı mı arıyorsunuz?

Teşekkür ederim!

Yatırıma ihtiyacım yok. Sadece progda bir söve vardı, düzeltildi. aferin, kullanıma hazır. işte kullandığım şey.
 
Zogman :

ilya,

ve bir çift kivi - bakma - ne görüyorsun?

orada bir ray üzerinde bir ray ve kovalanacak bir ray gibi görünüyor - ama konuyla ilgilenmiyorum - fikriniz çok ilginç

ps

şortlu - ve kesip kesmemeye karar vermelisin

%50'den bir satış izlemeye başlayabilirsiniz, kilitleyebilirsiniz, ardından boo'da kapanır, aşağı harekette kendini kapatır

sat sinyali:


 
Odur


avustralya beni kapattı ve gitti, şimdi 71 (genel olarak belirtilmesi gerekiyor) (evra hariç hepsi alındı, ne anlama gelir - evra? evra'yı geçmek ?)


pas 1.1455 mi?

O zaman 1.1520 -50'den daha yüksek olmadığını kabul edeceğim (seçeneklere daha sonra daha iyi bakacağım).

O zaman 1.1144'ten satmanın ne anlamı var? yoksa şaka mı yapıyorsun???

Teşekkür ederim!

