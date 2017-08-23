FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 965
kimsenin bir kasesi olmadı ve asla olmayacak! (iyi, hariç ...), ama bu yüzdeleri sinyallere sürüklemedi mi? (aslında, orada demo gürültüsü yazdılar - kısacası piyasa olanları değil)
Birkaç demo sinyali vardı ve bir sinyal, takipçisi - sadece bir demo ve bazı Broker'larla (gerçek hayatta) neler yapılabileceğini göstermek istediler. Demo sinyali var, yanılmıyorsam haftada 10.000% kesinti yaptı , ilk depozito 100 dolardı.
azfaraon :
"Hollanda"yı son heceye vurgu yaparak okuyun ve Kazak bozkırının kokusunu, kımızın ekşi tadını, yurdun ferah rahatlığını hissedin.
zor değil, ama gerçek hayatta işe yaramayacak. vermeyecek veya ödemeyecek.
İşin aslı, aynı zamanda gerçek bir PAMM hesabı da vardı - minimum katılım eşiği, lam dolar. Tüm Broker'ların bu tür "zehirleri" çekmeyeceğini biliyorum, ancak yine de tüm Brokerlar aynı değil.
Bu tartışmayı sonlandırabilir.
İyi akşamlar ...
Bir hindi yazdım baykuş yokken... Sinyaller vereceğim .ama sadece bekleyen emirlerle .. Ne kadar kapatacak, herkes kendisi belirleyecek...
GBPUSD satın alma durdurma 1.5244.15180.1.5200
EURUSD 1.1202 (alış açık), 1.1260 (alış açık), 1.1247 (alış)
Önce onu eğitirdin. (Demo)
Tavsiyen için teşekkürler ... Ama 1999'dan beri hem demoyu hem de tarihi kontrol ettim.
burada biraz sıkıldın....
hayır, evra değişebilir , satın alma kapalı - şimdi 0t 1236 sat (değiştirmek için)
Evet.
cehennem bilir.
Ben zaten kafam karıştı.
Kanala girdiğinde hala tahmin etmek mümkündü ama şimdi bir çıkış yolu planlanıyor. Ve HZ ne olacak.
Çemberde ilginç bir an (vurgulanmış). Pazarlık gibi. Ama nerede?
burada biraz sıkıldın....
Merhaba Roman!
Eh, en azından avroyu nerede aydınlatırsınız.(Yukarıdaki çizimime bakın. Doğru çiziyorum / düşünüyorum).
Teşekkür ederim!