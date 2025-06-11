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TUR - Scalper Yatırımcı EA Talimat Kılavuzu

Bu sayfa, Scalper Investor EA’nın nasıl kurulacağı, yapılandırılacağı ve kullanılacağıyla ilgili detaylı talimatları bulacağınız yerdir...
İşlemlerim
  • 62
Ihor Otkydach, 11 Haziran 2025, 12:23

VR Trade Panel - Profesyonel Ticaret Paneli 2025

[Русский] - [English] - [中文] - [Español] - [Português] - [日本語] - [Deutsch] - [한국어] - [Français] - [Italiano] - [Türkçe] 🚀 Demo sürümü 🚀 VR Trade Panel — Trend hatlarıyla pozisyonları etkili bir şekilde yönetmenizi sağlayan ticaret için profesyonel bir çözüm...
Diğer
  • 45
Vladimir Pastushak, 11 Haziran 2025, 11:30

Swing Master EA Nasıl Kurulur ve Yapılandırılır

SWING MASTER EA’nın nasıl kurulacağı ve kullanılacağına dair adım adım video eğitimi My Telegram group - link My Youtube channel - link Set dosyaları – Ana portföy: “Reversal M15” – indirmek için tıklayın 15 döviz çiftiyle işlem yapar: AUDCAD, AUDCHF, AUDUSD, AUDSGD, CADCHF, EURGBP, EURNZD, EURUS...
İşlemlerim
  • 89
Ihor Otkydach, 9 Haziran 2025, 12:52

Quick Trade Manager (tr)

🚀 Quick Trade Manager (QTM) — MT5 grafiği üzerinde hızlı ve sezgisel işlem yapmak için güçlü bir araçtır ve özel (sentetik) sembolleri tam olarak destekler...
Diğer
  • 15
Boris Sedov, 31 Mayıs 2025, 12:34

📊 Swing Master EA ile Profesyonel Ticaretin Gücünü Hissedin!

🔥 Swing Master EA ile tanışın — geliştirilmiş Algo Pumping stratejisine dayanan güçlü bir uzman danışman. Martingale veya grid kullanmadan temiz ve istikrarlı sonuçlar elde etmek için tasarlandı. Bu EA, M15 zaman diliminde ters dönüş stratejisiyle 15 döviz çiftinde işlem yapar...
Alım-satım sistemleri
  • 21
Ihor Otkydach, 14 Mayıs 2025, 16:56

MACD Ayrışması - MT5 Platformunuzda Şiddetli Bir Güç

Sana özel olarak geliştirilmiş gösterge “Divergence Bomber” ile tanış — MACD uyumsuzluk stratejisine dayanan, hepsi bir arada bir profesyonel trade sistemi. Teknik analizle çalışan trader’lar için adeta bir gizli silah. Amacı mı...
Alım-satım sistemleri
  • 68
Ihor Otkydach, 14 Nisan 2025, 06:51

AI? What's the PRANK ?

Selamlar ! Bugün bana yine birçok kişinin MQL yazılımlarında kullandığı AI prensipleri soruldu. Kullanıcılarımın isteği üzerine bu konuda kısa bir yazı yazmaya karar verdim...
Haftalık trendler
  • 26
Anton Kondratev, 16 Mart 2025, 11:21

OpenAI Japan Exo Scalp EA | Teknik Açıklama

Ürün sayfasına gitmek için buraya tıklayın https://www.mql5.com/tr/market/product/130723?source=Site Teknik Açıklama Scalping Stratejisinin ve Risk Yönetiminin Matematiksel Arka Planı Exo Scalp EA, yüksek sıklıkta küçük fiyat hareketlerini yakalayan bir scalping stratejisine dayanmaktadır...
Alım-satım sistemleri
  • 32
Mikoto Hamazono, 6 Mart 2025, 14:51

www.expforex.com adresinden tüm yardımcı programlar ve ticaret danışmanları

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İşlemlerim
  • 29
  • 1
Vladislav Andruschenko, 2 Şubat 2025, 15:56

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Analizler ve tahminler
  • 31
Vladislav Andruschenko, 27 Kasım 2024, 13:11

EXP COPYLOT İşlem Kopyalayıcı. Herhangi bir forex hesabındaki işlemleri MT4-MT5 arasında kopyalar.

[Русский] - [English] - [Español] - [Português] - [Deutsch] - [Français] - [한국어] - [日本語] - [中文] - [Türkçe] - [Italiano] - COPYLOT Exp - COPYLOT - MetaTrader için işlem kopyalayıcı. Herhangi bir forex hesabındaki işlemleri kopyalar...
İşlemlerim
  • 77
  • 1
Vladislav Andruschenko, 6 Ekim 2024, 19:28

EA "GREATAVERAGER" - AYARLAR

İndir "EA GreatAverager": https://www.mql5.com/tr/market/product/108774 Uzman ilk ayarları gerektirmez. Uzmanı EURUSD H1 programına ayarlamanız ve gerekirse para yönetimi rejiminizi değiştirmeniz yeterlidir. Riskten korunma imkanı olan bir hesap türü kullandığınızdan emin olun...
Diğer
  • 102
Mikhail Sergeev, 14 Mart 2024, 11:25

AW CANDLE TIME GÖSTERGESİ, TALİMATI VE AÇIKLAMASI.

English version of this instruction -&gt; [ Instruction ] Ürün talimatlarını içeren YouTube kanalımız -&gt; [ YouTube ] _ _ Bu kılavuzda, göstergenin tüm giriş ayarlarını analiz edeceğiz. Genel olarak giriş ayarları, her biri gruplanmış tematik ayarlar içeren tematik bloklara bölünmüştür...
Alım-satım sistemleri
  • 156
Alexander Nechaev, 8 Ağustos 2023, 22:54

Otomatik ticaret sistemlerinin özellikleri

Tünaydın! Otomatik ticaret sistemleri, otomatik olarak yürütülecek bir pozisyona girmek ve çıkmak için belirli kurallar belirlemenize izin verir. Böylece sistem, kullanıcının koyduğu kurallara dayalı olarak satış veya satın alma fırsatları arayışında piyasayı analiz edecektir...
Analizler ve tahminler
  • 119
Ildar Iangirov, 25 Nisan 2022, 13:17

Sanal Özel Sunucu

Merhaba! Bugün VPS (Sanal Özel Sunucu), nasıl çalıştığı ve neden buna ihtiyacımız olduğu hakkında konuşacağım. VPS mimarisi, özel bir yazılım yardımıyla kendi işletim sistemine sahip birkaç sanal makineye bölünmüş ve birbirinden bağımsız çalışan bir bilgisayardan oluşur...
Analizler ve tahminler
  • 100
Ildar Iangirov, 11 Nisan 2022, 08:33

C&D Kılavuzu Nasıl Kurulur

Tünaydın ! kurulum CHILL and DREAM oldukça basittir. Yapmanız gereken ilk şey, komisyoncunuzun düşük spread oranlarına sahip olduğundan emin olmaktır. Genellikle gerçek piyasada spread EURUSD,GBPUSD,EURGBP için 0 - 0.3 PIPS civarındadır...
Analizler ve tahminler
  • 94
Ildar Iangirov, 4 Nisan 2022, 13:47

Sistem ayarları hakkında

Çoğu ticaret sistemi, en kararlı ayarları elde etmek için optimizasyon kullanır. MT4'te olduğu gibi, Dukascopy gibi herhangi bir aracı olmadan, doğrudan komisyoncudan en iyi gerçek fiyatları kullanabileceğimizi zaten biliyoruz...
Analizler ve tahminler
  • 97
Ildar Iangirov, 29 Mart 2022, 12:29

Chill and Dream

Herkese merhaba! Döviz piyasasındaki çoğu ticaret sistemi, kâr elde etmek için çok fazla risk kullanır. Bu tür sistemler genellikle bir Izgara veya Martingale stratejisi içerir. Piyasa bu tür sistemlerle dolu...
Analizler ve tahminler
  • 88
Ildar Iangirov, 29 Mart 2022, 12:28

Best Midnight Scalper'ın kopyası

Pazardaki en yüksek puanlı gece yarısı yüzücülerinden birinden kopyalanan yeni EA oluşturma sürecine ilişkin ilk görüş. Piyasadaki en popüler Uzman Danışmanları kopyalama fikri hakkında daha fazla bilgi için orada okuyabilirsiniz: “ Copy The Best Trading Robots ”. #2022.02...
İşlemlerim
  • 112
Nauris Zukas, 25 Şubat 2022, 15:36

Midnight Scalper'ı kopyala

Pazardaki en yüksek puanlı gece yarısı yüzücülerinden birinden kopyalanan yeni EA oluşturma sürecine ilişkin ilk görüş. Piyasadaki en popüler Uzman Danışmanları kopyalama fikri hakkında daha fazla bilgi için orada okuyabilirsiniz: " En İyi Ticaret Robotlarını Kopyala ". #2022.01...
İşlemlerim
  • 82
Nauris Zukas, 15 Ocak 2022, 13:17
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