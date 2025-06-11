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Bu sayfa, Scalper Investor EA’nın nasıl kurulacağı, yapılandırılacağı ve kullanılacağıyla ilgili detaylı talimatları bulacağınız yerdir...
İşlemlerim
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[Русский] - [English] - [中文] - [Español] - [Português] - [日本語] - [Deutsch] - [한국어] - [Français] - [Italiano] - [Türkçe] 🚀 Demo sürümü 🚀 VR Trade Panel — Trend hatlarıyla pozisyonları etkili bir şekilde yönetmenizi sağlayan ticaret için profesyonel bir çözüm...
Diğer
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SWING MASTER EA’nın nasıl kurulacağı ve kullanılacağına dair adım adım video eğitimi My Telegram group - link My Youtube channel - link Set dosyaları – Ana portföy: “Reversal M15” – indirmek için tıklayın 15 döviz çiftiyle işlem yapar: AUDCAD, AUDCHF, AUDUSD, AUDSGD, CADCHF, EURGBP, EURNZD, EURUS...
İşlemlerim
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🚀 Quick Trade Manager (QTM) — MT5 grafiği üzerinde hızlı ve sezgisel işlem yapmak için güçlü bir araçtır ve özel (sentetik) sembolleri tam olarak destekler...
Diğer
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🔥 Swing Master EA ile tanışın — geliştirilmiş Algo Pumping stratejisine dayanan güçlü bir uzman danışman. Martingale veya grid kullanmadan temiz ve istikrarlı sonuçlar elde etmek için tasarlandı. Bu EA, M15 zaman diliminde ters dönüş stratejisiyle 15 döviz çiftinde işlem yapar...
Alım-satım sistemleri
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Sana özel olarak geliştirilmiş gösterge “Divergence Bomber” ile tanış — MACD uyumsuzluk stratejisine dayanan, hepsi bir arada bir profesyonel trade sistemi. Teknik analizle çalışan trader’lar için adeta bir gizli silah. Amacı mı...
Alım-satım sistemleri
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Selamlar ! Bugün bana yine birçok kişinin MQL yazılımlarında kullandığı AI prensipleri soruldu. Kullanıcılarımın isteği üzerine bu konuda kısa bir yazı yazmaya karar verdim...
Haftalık trendler
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Ürün sayfasına gitmek için buraya tıklayın https://www.mql5.com/tr/market/product/130723?source=Site Teknik Açıklama Scalping Stratejisinin ve Risk Yönetiminin Matematiksel Arka Planı Exo Scalp EA, yüksek sıklıkta küçük fiyat hareketlerini yakalayan bir scalping stratejisine dayanmaktadır...
Alım-satım sistemleri
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ExpForex Ürünleri ve Rehberleri 💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟 Tüm programlarım: https://www.mql5.com/tr/users/vladon/seller#products 💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟 Blogum: https://www.mql5.com/en/users/vladon/blog YouTube: https://www.youtube...
İşlemlerim
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Yılın En Büyük İndirimi! Bu Black Friday'de, Forex ticareti için tüm Expert Advisors (Expert Advisors), araçlar ve yazılımlarımızda -%50 indirim in tadını çıkarın! Neden Araçlarımızı Seçmelisiniz...
Analizler ve tahminler
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[Русский] - [English] - [Español] - [Português] - [Deutsch] - [Français] - [한국어] - [日本語] - [中文] - [Türkçe] - [Italiano] - COPYLOT Exp - COPYLOT - MetaTrader için işlem kopyalayıcı. Herhangi bir forex hesabındaki işlemleri kopyalar...
İşlemlerim
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İndir "EA GreatAverager": https://www.mql5.com/tr/market/product/108774 Uzman ilk ayarları gerektirmez. Uzmanı EURUSD H1 programına ayarlamanız ve gerekirse para yönetimi rejiminizi değiştirmeniz yeterlidir. Riskten korunma imkanı olan bir hesap türü kullandığınızdan emin olun...
Diğer
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English version of this instruction -> [ Instruction ] Ürün talimatlarını içeren YouTube kanalımız -> [ YouTube ] _ _ Bu kılavuzda, göstergenin tüm giriş ayarlarını analiz edeceğiz. Genel olarak giriş ayarları, her biri gruplanmış tematik ayarlar içeren tematik bloklara bölünmüştür...
Alım-satım sistemleri
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Tünaydın! Otomatik ticaret sistemleri, otomatik olarak yürütülecek bir pozisyona girmek ve çıkmak için belirli kurallar belirlemenize izin verir. Böylece sistem, kullanıcının koyduğu kurallara dayalı olarak satış veya satın alma fırsatları arayışında piyasayı analiz edecektir...
Analizler ve tahminler
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Merhaba! Bugün VPS (Sanal Özel Sunucu), nasıl çalıştığı ve neden buna ihtiyacımız olduğu hakkında konuşacağım. VPS mimarisi, özel bir yazılım yardımıyla kendi işletim sistemine sahip birkaç sanal makineye bölünmüş ve birbirinden bağımsız çalışan bir bilgisayardan oluşur...
Analizler ve tahminler
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Tünaydın ! kurulum CHILL and DREAM oldukça basittir. Yapmanız gereken ilk şey, komisyoncunuzun düşük spread oranlarına sahip olduğundan emin olmaktır. Genellikle gerçek piyasada spread EURUSD,GBPUSD,EURGBP için 0 - 0.3 PIPS civarındadır...
Analizler ve tahminler
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Çoğu ticaret sistemi, en kararlı ayarları elde etmek için optimizasyon kullanır. MT4'te olduğu gibi, Dukascopy gibi herhangi bir aracı olmadan, doğrudan komisyoncudan en iyi gerçek fiyatları kullanabileceğimizi zaten biliyoruz...
Analizler ve tahminler
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Herkese merhaba! Döviz piyasasındaki çoğu ticaret sistemi, kâr elde etmek için çok fazla risk kullanır. Bu tür sistemler genellikle bir Izgara veya Martingale stratejisi içerir. Piyasa bu tür sistemlerle dolu...
Analizler ve tahminler
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Pazardaki en yüksek puanlı gece yarısı yüzücülerinden birinden kopyalanan yeni EA oluşturma sürecine ilişkin ilk görüş. Piyasadaki en popüler Uzman Danışmanları kopyalama fikri hakkında daha fazla bilgi için orada okuyabilirsiniz: “ Copy The Best Trading Robots ”. #2022.02...
İşlemlerim
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Pazardaki en yüksek puanlı gece yarısı yüzücülerinden birinden kopyalanan yeni EA oluşturma sürecine ilişkin ilk görüş. Piyasadaki en popüler Uzman Danışmanları kopyalama fikri hakkında daha fazla bilgi için orada okuyabilirsiniz: " En İyi Ticaret Robotlarını Kopyala ". #2022.01...
İşlemlerim
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