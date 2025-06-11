Merhaba! Bugün VPS (Sanal Özel Sunucu), nasıl çalıştığı ve neden buna ihtiyacımız olduğu hakkında konuşacağım. VPS mimarisi, özel bir yazılım yardımıyla kendi işletim sistemine sahip birkaç sanal makineye bölünmüş ve birbirinden bağımsız çalışan bir bilgisayardan oluşur...