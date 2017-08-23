FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 964

Yeni yorum
 
Ishim :

)))))

xrenfx, sebepsiz yere banlandı (genel olarak hesap silindi)

 
Server Muradasilov :

xrenfx, sebepsiz yere banlandı (genel olarak hesap silindi)

ne için?

 

http://www.forexpf.ru/news/2015/09/29/ayuv-funt-snizhaetsya-goldman-ne-zhdet-povysheniya-stavki.html

Sterlin şu anda 1.5132$'a düşüyor ve 25 Eylül Cuma gününün en düşük seviyesi olan 1.5136$'ı kırıyor. Bu, özellikle satıcılar talep destek bölgesinde 1.5125/45$ arasında kalan teklifleri alırken, güçlü bir yerel düşüş sinyali. Ayrıca, güçlü bir talep alanı, 1.5090/87$ arasındaki bölge olacaktır. Bu arada Goldman Sachs , İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Komitesi'nin Ekim toplantısında "para politikasını değiştirmeden bırakmasını" bekliyor ; "Piyasalara yönelik sinyaller de tarafsız kalacak." Goldman'daki ekonomistler, tutanakların, Çin ekonomisinde ve yükselen piyasalardaki kötüleşen durum nedeniyle "Ağustos enflasyon raporunda belirtilen duruma kıyasla risklerin arttığını" göstermesinin muhtemel olduğuna inanıyor. finansal piyasalar". Goldman ayrıca oyların değişmeyen politika lehine 8-1 kalmasını ve McCafferty'nin faiz artırımı için oy vermeye devam etmesini bekliyor. Bir Amerikan yatırım bankası, İngiltere Merkez Bankası'nın 25 baz puanlık ilk faiz artırımını tahmin ediyor. sadece 2016'nın ikinci çeyreğinde

График GBP/USD Forex
  • www.forexpf.ru
График GBP/USD Forex
[Silindi]  
Zogman :

http://www.forexpf.ru/news/2015/09/29/ayuv-funt-snizhaetsya-goldman-ne-zhdet-povysheniya-stavki.html

Sterlin şu anda 1.5132$'a düşüyor ve 25 Eylül Cuma gününün en düşük seviyesi olan 1.5136$'ı kırıyor. Bu, özellikle satıcılar talep destek bölgesinde 1.5125/45$ arasında kalan teklifleri alırken, güçlü bir yerel düşüş sinyali. Ayrıca, güçlü bir talep alanı, 1.5090/87$ arasındaki bölge olacaktır. Bu arada Goldman Sachs , İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Komitesi'nin Ekim toplantısında "para politikasını değiştirmeden bırakmasını" bekliyor ; "Piyasalara yönelik sinyaller de tarafsız kalacak." Goldman'daki ekonomistler, tutanakların, Çin ekonomisinde ve yükselen piyasalardaki kötüleşen durum nedeniyle "Ağustos enflasyon raporunda belirtilen duruma kıyasla risklerin arttığını" göstermesinin muhtemel olduğuna inanıyor. finansal piyasalar". Goldman ayrıca oyların değişmeyen politika lehine 8-1 kalmasını ve McCafferty'nin faiz artırımı için oy vermeye devam etmesini bekliyor. Bir Amerikan yatırım bankası, İngiltere Merkez Bankası'nın 25 baz puanlık ilk faiz artırımını tahmin ediyor. sadece 2016'nın ikinci çeyreğinde

İYİ!


İYİ!

 
Server Muradasilov :

xrenfx, sebepsiz yere banlandı (genel olarak hesap silindi)

Cehenneme kadar, zaman değişti - daha önce ve aracın işçileri kaseyi arayarak her şeyi ertelediler. İnsanlar farklıydı, kimse nereye gideceklerini sormadı - sadece danıştılar! Hintliler kendileri yazdı.
 
Zogman :

ne için?

Nasıl daha kolay anlatılır)

Bu forumda iki dahi buluşuyor, birbirlerine argümanlar, kodlar, masumiyetlerinin kanıtlarını veriyorlar - ama bu oldukça uzun bir süredir olduğundan, biri biraz abarttı (semaver ile Tula'ya gitmiyorlar).

 
Ishim :
Cehenneme kadar, zaman değişti - daha önce ve aracın işçileri her şeyi ertelediler, kâseyi aradılar. İnsanlar farklıydı, kimse nereye gideceklerini sormadı - sadece danıştılar! Hintliler kendileri yazdı.

Evet, zaman değişir, ama insanlar değişmez.

Yukarıda bahsedilen tüccarın bir kâsesi yoktu - ama çok kısa bir sürede (robotlar tarafından) yüzde bin yapabilirdi, bunu hala kamu malı görmedim)))

 
Server Muradasilov :

Evet, zaman değişir, ama insanlar değişmez.

Yukarıda bahsedilen tüccarın bir kasesi yoktu - ama çok kısa bir sürede (robotlar tarafından) yüzde bin yapabilirdi, bunu hala kamu malı görmedim)))

kimsenin bir kasesi olmadı ve asla olmayacak! (iyi, hariç ...), ama bu yüzdeleri sinyallere sürüklemedi mi? (aslında, orada demo gürültüsü yazdılar - kısacası piyasa olanları değil)
[Silindi]  
Server Muradasilov :

Evet, zaman değişir, ama insanlar değişmez.

Yukarıda bahsedilen tüccarın bir kâsesi yoktu - ama çok kısa bir sürede (robotlar tarafından) yüzde bin yapabilirdi , bunu hala kamu malı görmedim)))

mesele bu.

Her zaman söyledim ve birkaç yıl boyunca test etmenin en azından kendi başına insanlık dışı olduğunu söylemeye devam edeceğim. Herhangi bir sistemi test etmek bir gün sürer. Ruh halinizde farklı olan günleri seçin ve TS-ki'den maksimumu sıkın. İşte o zaman, boşaltmadan önce güvenle markete gidebilirsiniz. ANCAK! Tahliye, en azından, miktarı yatırılan fonları birkaç kez aşacak olan birkaç para çekme işleminden sonra gerçekleşmelidir. Ve mümkün olduğunca çabuk para kazanmanız gerekiyor.

Eh, kimse basit şeyleri anlamıyor ... Yani sinyale uyum sağlamak için ters yüz oluyorsun ...

[Silindi]  
Server Muradasilov :

Evet, zaman değişir, ama insanlar değişmez.

Yukarıda bahsedilen tüccarın bir kasesi yoktu - ama çok kısa bir sürede (robotlar tarafından) yüzde bin yapabilirdi, bunu hala kamu malı görmedim )))

doğal olarak
1...957958959960961962963964965966967968969970971...1996
Yeni yorum