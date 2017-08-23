FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 974
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
"Çeyrek sonunu görüyoruz ve varlık yöneticilerinin yönetim altındaki fonlara ilişkin mali tablolarını "güzelleştirmeye" başlamaları nedeniyle genellikle öngörülemeyen dalgalanmalarla karakterize ediliyor. portföyün müşterilere daha gösterilebilir görünmesini sağlar, yöneticiler hisse satmaya başlar "Büyük kayıplara sahip olmanın yanı sıra yüksek işlem gören varlıkları satın alırlar. Daha sonra müşterilere, çeyrek boyunca bunların satın almada tuttukları varlıklar olduğunu bildirirler. Bu tür stratejiler yalnızca Son zamanlarda pek çekici olmayan dinamikler gösteren ABD endekslerindeki düşüşün ölçeği." Alena Afanasyeva FCBu konuda herhangi bir görüş var mı?
Kaynak: Forex Club Şirketler Grubu - "28 Eylül için inceleme: Endekslerdeki düşüş için ... yöneticileri suçlamanızı istiyorum"
Sana bir tost. Tercihen konuyla ilgili.
pzhls, tematik siz bizimsiniz:
pzhls, tematik siz bizimsiniz:
vay
Var, ama bizim hisselerimiz şeker sarmalayıcılara bile benzemiyor). Sabit fiyattan ziyade fiyat dalgalanmalarına bakmak kesinlikle daha iyidir.
Endekslerin düşmesi hakkında hiç net değil. Şimdilik uçuyorlar.
vay
ne zaman denersin
Size 4386'yı hatırlatmayacağım ...
ne zaman denersin
Size 4386'yı hatırlatmayacağım ...
pounder hala burada ve orada olacak.
ve hoşuma gitti - xs zamanına kadar)
DAX tüm blok için düşer
Ördek, Almanya'daki hisse senetleri ve cari fonlarla ilgili ...
Fonlar için hep aynı şeyi söylemişimdir. Herhangi bir, uzun vadeli - monitörü sat ve kapat. Aslında tüm ticaret.
Ördek, Almanya'daki hisse senetleri ve cari fonlarla ilgili ...
Ve bu DAX yöneticiler için popüler değil mi?
Gülnaz Akhtyamova :
"Her zaman fonlar için aynı şeyi söyledim. Herhangi bir, uzun vadeli - satış."
Dünyanın sonunu mu yoksa Fed'in faiz artırımını mı bekliyorsunuz?
Ve bu DAX yöneticiler için popüler değil mi?
Gülnaz Akhtyamova :
"Her zaman fonlar için aynı şeyi söyledim. Herhangi bir, uzun vadeli - satış."
Dünyanın sonunu mu yoksa Fed'in faiz artırımını mı bekliyorsunuz?
Fonlar - işletmeler. Ay'ın altında hiçbir şey sonsuz değildir. Rekabet eder ve yıpranırlar, aksilik anlarında personeli elde tutmak için mücadele ederken borç biriktirirler. Biri diğerini değiştirir. Sadece sat.
Finansal piyasalarda adrenalin daha basit)