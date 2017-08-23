FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 87

Ishim :
hatta kuyruk olmadan ayın tahminini bile hazırladınız ((1.32'ye kadar. (görünüşe göre boşuna)
Kıçını kaldır.
 
stranger :

Ooooh, Don Pedro, ne adam))))

Satışlarınız nerede? Veya her zaman olduğu gibi 20 pip alın ve akıllı olun?))))

Şimdi satabilirsin ve satışlarım daha yüksek olacak, her şey grafikte gösteriliyor

yapılacaklar

 
Ishim :
bakmak! haplarla beslendi! (ölüme)
Bu dohtorov çok boşandı
 
stranger :

Yani dünkü harrier satışları tam olarak neyle ilgili, ama burada ne diyorsunuz? Kısa çizgiler, çürümüş pamm ve haplardan sonra saf saçmalık hakkında)))

Konumlandırılmış.

Evet, bir yağlı boya tablo ortaya çıkıyor)) hedef 1.27
 
donHenaro :

Euro satın almak isteyen tüm Jedi'lara adanmıştır.

que primero comienza , el primero en llegar a la linea de meta

Jedi, yüzücüler ve piparilerdir...
Lütfen kavramları karıştırmayın.
 
Ishim :
Bugün sarı...
Kelebek etkisini unutma

Ve tabii ki kısa ayaklar...


 

Bu arada, seviye 50 için mücadele devam ediyor - ön hat ayılara baskı yapıyor, ancak boğaların arkasına sortiler yapıyorlar ve orada bir nix oluşturarak aşağı doğru bir kanal oluşturuyorlar ....


 
donHenaro :

Ahhh, buuuudut, peki, git sigara içecekler - göstereceksin))))
 
-Aleks- :

Bu arada, seviye 50 için mücadele devam ediyor - ön hat ayılara baskı yapıyor, ancak boğaların arkasına sortiler yapıyorlar ve orada bir nix oluşturarak aşağı doğru bir kanal oluşturuyorlar ....


Fuli, ikinci gün burada homurdanıyorsun, 57'nin üzerinde yopnet ve omurga külotun içine düşecek)
 
stranger :
Fuli, ikinci gün burada homurdanıyorsun, 57'nin üzerinde yopnet ve omurga külotun içine düşecek)
Kimin nereye atladığını zaman gösterecek, şimdilik sadece pire yakalayabiliyorum :)
