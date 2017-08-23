FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 863

Ishim :

Diskteki Kanadalı. (ve bana öğretmen deme, şu anda likiditeyi demodan demoya yönlendireceğiz, palyaço)

Ekle. Konunuz Kanadalı değil! Dulavratotu)))))) git patates sat, çizmeleri keçe))))

 
vaz :
Bazen akşamları kimse önlemi bilmiyor gibi görünüyor. Delilik derecesine kadar çürürler. Ne ile satın alıyorlar?

USDCAD

Eğitimli insanlar haçlar hakkında konuşmazlar)

teşekkürler hocam

 
Şef özellikle göze hoş geliyor...
 
))))))

 
Şefin kimin umrunda, sterlin nereye, 57 veya daha yukarı çekecek bakıyorum. Eh, zaman gösterecek, yatmaya gitti.
 
ve kıllı beni güldürüyor)))) (ve dulavratotu eksenini hiç bulamadı))))))))))))
 
Övüyorum))) Şef şık))) Ama pound ticareti oldukça kaba bir meslek)))
 
Modayı takip etmelisiniz. Her şey bir pound ve sen bir poundsun. Her şey bir şef ve sen bir şefsin. Aksi takdirde, üzgünüm seni pis "kaba".
 
Farklı çiftlerde hamle peşinde koşmanın faydası nedir? ))) Tek seferde lot veya lotları artırmanız yeterlidir )))
 
Doğruyu söylüyorsunuz, ancak çiftiniz belirli bir pusudayken, "komşunuz" çifti için 1000p'lik belirli bir hareket planlanıyor, sadece siz görüyormuşsunuz gibi görünmeye başlıyor. Kaçarken bir bahis yaparsınız ve yarım yıl boyunca berabere kalırsınız. Bunun gibi bir şey.
