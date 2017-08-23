FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 237

stranger :
Sevdiğim şey, kimsenin hangi fiyattan alınacağını veya satılacağını söyleyememesi, ancak NE ZAMAN - istediğiniz kadar)))
ne zaman - umrumda değil, asıl mesele nerede ve en azından bir hafta boyunca.
 
Nikolai Romanovskyi :
Eski merhaba, gerçek zamanlı veya gecikmeli olarak ninja demosunda cam?
100 kez söylendi - gerçekte.
 
stranger :
imkanı yok...

tüm seviyeler (benim için) Moskova saatiyle 11.00'de grafikte görünüyor

ticaret, istemiyorum - tüm uyum yüzünde ...

 
Evgenya1 :
Artık Hintlilerle çalışmıyorum. Size saygı duyuyorum, forexte uzun süredir çalıştığınızı görüyorum. Sizce hala uzun mu?
geçen yıldan beri hala kısa olduğunu düşünüyorum) bu, onu tutmanın gerekli olduğu anlamına gelmez. basitçe, tüm şortlar çıkarılabilir ve uzunlar söz konusudur.
 
stranger :
Gergin olmana gerek yok, zaten çalışıyorum))), bizim için yaptığınız her şey için meydanda TEŞEKKÜRLER ve Tanrı uzun yıllar ve sağlık için sizi korusun))
 
stranger :

Satın alma noktası bir hafta önce, hepinizin "euro düşmeye devam edecek" diye bağırdığınız ve yürekten tuzladığınız zamandı, ancak şimdi seğirmenin hiçbir anlamı yok.

Teşekkür ederim)



Bir nokta var))) yağ satışının nerede kapatılacağı)



teşekkür etmek!
 
stranger :

Evet, burada her gün bir şeyler alıp satıyorlar)))

On ... Kendimi bilmiyorum, her gün tarlada çıplak bir popo ile araba kullanırsan çok fazla para kazanabileceğini söylüyorlar)))

GopFX, yani bana SOT hakkında bir şeyler söylemeye başladınız ve ...? Bakılacak üç sayı nedir?)))

Eski, bu numaraları ondan mı talep ediyorsun yoksa başkalarından =)))

 
tuma88 :


Bir nokta var))) yağ satışının nerede kapatılacağı)



teşekkür etmek!

Evet, tahmin ettiğinizden beri orada değil - iki, ben kendim böyle değildim?)

1.12'nin üzerinde kendimi tuzlayacağım. Satış varsa.

 
1030 tp 1085 euro satın aldı (pound şimdilik ertelendi)
 
new-rena :
Bilmiyorum, her şey açık. geri dönün ve dikkatlice okuyun.
Anlamıyorum - ne okumalıyım? kendi rendeleriniz mi? ))
