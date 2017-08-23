FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 237
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sevdiğim şey, kimsenin hangi fiyattan alınacağını veya satılacağını söyleyememesi, ancak NE ZAMAN - istediğiniz kadar)))
Eski merhaba, gerçek zamanlı veya gecikmeli olarak ninja demosunda cam?
Sevdiğim şey, kimsenin hangi fiyattan alınacağını veya satılacağını söyleyememesi, ancak NE ZAMAN - istediğiniz kadar)))
imkanı yok...
tüm seviyeler (benim için) Moskova saatiyle 11.00'de grafikte görünüyor
ticaret, istemiyorum - tüm uyum yüzünde ...
Artık Hintlilerle çalışmıyorum. Size saygı duyuyorum, forexte uzun süredir çalıştığınızı görüyorum. Sizce hala uzun mu?
100 kez söylendi - gerçekte.
Satın alma noktası bir hafta önce, hepinizin "euro düşmeye devam edecek" diye bağırdığınız ve yürekten tuzladığınız zamandı, ancak şimdi seğirmenin hiçbir anlamı yok.
Teşekkür ederim)
Bir nokta var))) yağ satışının nerede kapatılacağı)
teşekkür etmek!
Evet, burada her gün bir şeyler alıp satıyorlar)))
On ... Kendimi bilmiyorum, her gün tarlada çıplak bir popo ile araba kullanırsan çok fazla para kazanabileceğini söylüyorlar)))
GopFX, yani bana SOT hakkında bir şeyler söylemeye başladınız ve ...? Bakılacak üç sayı nedir?)))
Eski, bu numaraları ondan mı talep ediyorsun yoksa başkalarından =)))
Bir nokta var))) yağ satışının nerede kapatılacağı)
teşekkür etmek!
Evet, tahmin ettiğinizden beri orada değil - iki, ben kendim böyle değildim?)
1.12'nin üzerinde kendimi tuzlayacağım. Satış varsa.
Bilmiyorum, her şey açık. geri dönün ve dikkatlice okuyun.