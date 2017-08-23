FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 96

Vizard_ :
Kendine bir Sensei al ... besle ... iç ... ve sonra onunla ne istersen yap)))
Benimkine dokunma!))) Senka - çık dışarı! Orada ne yapıyorsun ... balık yemi chtol yedin))) hiçbir şey ... bırak onu)))) üzülme)))
En azından arkasını temizle... Her şeyi alt üst etti. )))
 
MHouse :
Vallahi beyler, bittim... Yabancı o kadar çok girdi veriyor ki (!!!) önemli bir kazanç sağlıyor (!!!) ve sen, uçurtmalar gibi fısıldayıp akıllı adamı ezmeye çalışıyorsun, kanıtlamak için hindi olmadığınızı ama sonunda palyaço olduğunuzu kanıtlıyorsunuz
Shaw, Strange'in girdileriyle zaten milyoner oldunuz mu? o zaman ilgini onunla paylaş
[Silindi]  
yaşlı, bütün gençleri kovalarsın =) öğrenme aydınlıktır, cahil karanlık =)
 
donHenaro :
Shaw, Strange'in girdileriyle zaten milyoner oldun mu? (1) sonra ilgini onunla paylaş (2)

1) onun ipuçları para kazanmama yardımcı oluyor ama ne kadar seni ilgilendirmiyor cebine bak

2) sizi de ilgilendirmez))))

 
Vizard_ :
Kendine bir Sensei al ... besle ... iç ... ve sonra onunla ne istersen yap)))
Benimkine dokunma!))) Senka - çık dışarı! Orada ne yapıyorsun ... balık yemi chtol yedin))) hiçbir şey ... bırak onu)))) üzülme)))

Bana öyle geliyor ki, Öğretmenimiz nadir bir debiloid, ama çok havalı))))

Ve burada da HIS evcil hayvanları kendilerini yukarı çekti, sıkıcı olmayacak)))

 
sabahları bile tüm kısa yangın söndürücüler sessizdi ...
 
MHouse :

1) Onun ipuçları para kazanmama yardımcı oluyor ama ne kadar sizi ilgilendirmiyor, cebinize bakın

2) sizi de ilgilendirmez))))

O zaman sessizce oturun ve dışarı çıkmayın, tahminleriniz ve girişleriniz yoksa, Strange'in girişlerinden sessizce kar edin.
 
Vizard_ :
Eski... bak. Kelebek etkisi çalışır
Diğerleri şimdiden ısırmaya başladı.
Ve sabah Senka'yı uyardım)))
O Büyük ve Aptal, HE FSU'lar)))
 
Dmitry Chepik :
Bana tekrar eurodan bahset
 
donHenaro :
O zaman sessizce oturun ve dışarı çıkmayın, tahminleriniz ve girişleriniz yoksa, Strange'in girişlerinden sessizce kar edin.
Gerano Genaro dediğin gibi. Ancak şimdi sizinle hiçbir şey paylaşma arzusu veya ihtiyacı yok) ve bu yüzden ... akıllı olsaydınız ...
