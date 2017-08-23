FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 93

ve lun shcha bir geri dönüşe dönüşecek:


 



 
Lesorub , aylarla ilgili istatistikler var, ne sıklıkla geri dönüyorlar? Yoksa belirli bir yüzdeye kadar geri mi alıyorsunuz?
 
Euro beklediğim gibi aya gitti ama bugünün alacak zamanı olmadı, ben de eksiye düştüm...
 
Evet ve euro tükeniyor:


 
Bana öyle geliyor ki, çok uzun süredir panik satışları olduğu için euro için istikrarlı bir yükseliş trendi oluşturulabilir...

Ve genellikle kendinizi nasıl kapatırsınız - yüzde veya zamana göre?

 
Europound rekor kırdı

 
Böyle bir akıl yürütmeden tamamen akhtung içindeyim .
 
100 p'den Karma'ya))
 
Akıl yürütme mi, eylem mi?

Mantığa göre, o zaman euronun Pazartesi gününden itibaren yükselmesini bekliyorum.

Eylemlerden gelirse, piyasa dengeye ve küçük düzeltmelere eğilimlidir. Ortalama 30 puanlık bir TP'm var ...

