FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 943
Tatlı çoçuk !
Geçen sefer Strange ile seviyeleri yaptım.
Sonunda Strange kazandı. Benim seviyeme pek ulaşmadı (Garip'in paraların satıldığını söylediği yerde) ve fiyat keskin bir şekilde yükseldi.
İşim, yani sizinle - 1.1090'dan itibaren çok dikkatli olmalısınız.
(gerçi ben tavsiyede bulunmayacağım. Burada ben olmadan zaten çok fazla tavsiye aldınız, tahminlerinizin neredeyse %100'ü işe yaramaya başladı). Evra'nın dünkü satışından bahsediyorum.
Teşekkür ederim!
Okuyucularımdan devamımı takip etmemelerini rica ediyorum.
Bazen girdileri yayabilirim - yayamam. )))) (m1'den m15'in avantajları ve dezavantajları vardır)
Ekle. her şey değişti - hammadde alımı, (Zelander kilidin geri kalanını sonuçsuz çevirdi) USD / yen bir alım açtı - Pazartesi günü hedefler - iyi olmalı. (evra ve pound - zaten bai'de duruyordu)
ek - bir Zelandalı tarafından satın alındı - ek sipariş.
Danila yen'i iyi satmış görünüyor, belki heykelciği alabiliriz, ha?
sonbaharda aldığım kilolar...
ama pound 5018'e gidecek mi?
Sanmıyorum ama özel değilim
ama pound 5018'e gidecek mi?
5090 fit.. Aşağıdan bağlamazsak, 5430+-
Teşekkür ederim
ayakları nerede görüyorsun
ve euro-pounder'ın şimdi bir harekete neden olduğunu yazıyorlar
http://www.forexpf.ru/news/2015/09/25/ays8-funt-dollar-kommentarii-dilerov.html
Bugün sterlin/dolar yeniden düştü ve önemli destek alanına geri döndü 1.5150$ Londralı bir banka tüccarına göre, İngiliz para biriminin çöküşü, ismi açıklanmayan bir Avrupa bankasının büyük miktarda euro/pound satın almasıyla tetiklendi . Bayilerin belirttiği gibi, bir saat önce test edilen 1.5150$'lık alanda büyük teklifler kaldığı anda, satış durakları aşağıda işaretlenmiştir. Bir sonraki önemli destek 1,5087 dolar (Nisan'dan Haziran'a kadar olan artışın %61,8'i)
5090 fit.. Aşağıdan bağlamazsak, 5430+-