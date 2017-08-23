FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 943

Ishim :


Tatlı çoçuk !

Geçen sefer Strange ile seviyeleri yaptım.

Sonunda Strange kazandı. Benim seviyeme pek ulaşmadı (Garip'in paraların satıldığını söylediği yerde) ve fiyat keskin bir şekilde yükseldi.

İşim, yani sizinle - 1.1090'dan itibaren çok dikkatli olmalısınız.


(gerçi ben tavsiyede bulunmayacağım. Burada ben olmadan zaten çok fazla tavsiye aldınız, tahminlerinizin neredeyse %100'ü işe yaramaya başladı). Evra'nın dünkü satışından bahsediyorum.


Teşekkür ederim!


Okuyucularımdan devamımı takip etmemelerini rica ediyorum.

 
Bazen girdileri yayabilirim - yayamam. )))) (m1'den m15'in avantajları ve dezavantajları vardır)

Ekle. her şey değişti - hammadde alımı, (Zelander kilidin geri kalanını sonuçsuz çevirdi) USD / yen bir alım açtı - Pazartesi günü hedefler - iyi olmalı. (evra ve pound - zaten bai'de duruyordu)

ek - bir Zelandalı tarafından satın alındı - ek sipariş.

 

Danila yen'i iyi satmış görünüyor, belki heykelciği alabiliriz, ha?

sonbaharda aldığım kilolar...

 
ama pound 5018'e gidecek mi?
 
file87 :
ama pound 5018'e gidecek mi?

Sanmıyorum ama özel değilim

 
Zogman :

Sanmıyorum ama özel değilim

burada özel değilim)))
file87 :
ama pound 5018'e gidecek mi?

5090 fit.. Aşağıdan bağlamazsak, 5430+-

 
Roman Busarov :

5090 fit.. Aşağıdan bağlamazsak, 5430+-

Teşekkür ederim

ayakları nerede görüyorsun

ve euro-pounder'ın şimdi bir harekete neden olduğunu yazıyorlar

http://www.forexpf.ru/news/2015/09/25/ays8-funt-dollar-kommentarii-dilerov.html


Bugün sterlin/dolar yeniden düştü ve önemli destek alanına geri döndü 1.5150$ Londralı bir banka tüccarına göre, İngiliz para biriminin çöküşü, ismi açıklanmayan bir Avrupa bankasının büyük miktarda euro/pound satın almasıyla tetiklendi . Bayilerin belirttiği gibi, bir saat önce test edilen 1.5150$'lık alanda büyük teklifler kaldığı anda, satış durakları aşağıda işaretlenmiştir. Bir sonraki önemli destek 1,5087 dolar (Nisan'dan Haziran'a kadar olan artışın %61,8'i)

Roman Busarov :

5090 fit.. Aşağıdan bağlamazsak, 5430+-

5570 ve 5440'tan itibaren geri alma 100 piptir.
 
Son zamanlarda 49 kiloluk bir şaka vardı, ki bu artık komik değil.
