FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 6
takviyeler çok etkili...
Şimdi soru, görüşü bulmak ... Ben, tabiri caizse, döngüselliği inceliyorum ya da önceki hareketlere harcanan zamanı daha doğru bir şekilde ölçerek, "varış" zamanını kendim için çıkarmaya çalışıyorum. ..
Ne için soruyorsun? Diyelim ki hesapta 10 kilo var... Tabi ki en fazla 1 lot kullanmak yeterli... Ve amaç bir aylığına patlama yapmak ve 500 puan var... Ortaya öyle çıkıyor ki Ayda %50 kar olacak... Ekranlarınızdan eklediğiniz çok nadir görülüyor. ..... Bu yüzden %50 yetmez mi bilmiyorum.. Asıl soru ne kadar etkili sizin için eklemeler?
Onları "ilk nix" de kestim.
Ne satılmalıydı?
Ben işteyim, sonra gel.
Şey, kişisel olarak satın almak için benim için çok erken ... 40-40 puandan (dört işaret) sonra küçük bir duraklama ile deneyebilirsiniz ...
Sadece 60 piplik bir hamle bekliyorum. - tp seti.
tp - 1.0955
Ana şey "mm" bilmek ve deponuzun boyutunu doğru hesaplamaktır ve bu da pek çok kişiye verilmez ...