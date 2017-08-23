FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 6

takviyeler çok etkili...


 
azfaraon :

Şimdi soru, görüşü bulmak ... Ben, tabiri caizse, döngüselliği inceliyorum ya da önceki hareketlere harcanan zamanı daha doğru bir şekilde ölçerek, "varış" zamanını kendim için çıkarmaya çalışıyorum. ..

Ne için soruyorsun? Diyelim ki hesapta 10 kilo var... Tabi ki en fazla 1 lot kullanmak yeterli... Ve amaç bir aylığına patlama yapmak ve 500 puan var... Ortaya öyle çıkıyor ki Ayda %50 kar olacak... Ekranlarınızdan eklediğiniz çok nadir görülüyor. ..... Bu yüzden %50 yetmez mi bilmiyorum.. Asıl soru ne kadar etkili sizin için eklemeler?

Zamanını bilmiyorum ama eklemeler kârın bir kısmını veriyor, onları “ilk nix” de kestim.
stranger :
Onları "ilk nix" de kestim.
İşte bundan bahsediyorum... Çekmeleri gerektiğinde..
Ishim :
Ne satılmalıydı?
Şey, kişisel olarak satın almak için benim için çok erken ... 40-40 (dört işaret) puanları ile küçük bir duraklama ile deneyebilirsiniz ...
 
Ishim :
Ben işteyim, sonra gel.
TAMAM
 
azfaraon :
Şey, kişisel olarak satın almak için benim için çok erken ... 40-40 puandan (dört işaret) sonra küçük bir duraklama ile deneyebilirsiniz ...
Sadece 60 piplik bir hamle bekliyorum. - tp seti.
Ishim :
Sadece 60 piplik bir hamle bekliyorum. - tp seti.
Rakamsal olarak 1.08570-1.10600-(80)- 1.07700 böyle görünüyor.Hemen 1.07700 verebilirlerse de..
 
Ishim :
tp - 1.0955
Genel olarak, birçok çift için, yeni yıla kadar bir yaşam aralığı olan bir işlem birikimi zaten var.
 
Ana şey, "mm" bilmek ve deponuzun boyutunu doğru bir şekilde hesaplamaktır ve bu da pek çok kişiye verilmez ...
Sergey Novokhatskiy :
Ana şey "mm" bilmek ve deponuzun boyutunu doğru hesaplamaktır ve bu da pek çok kişiye verilmez ...
Ayda en az %50 kazanmak için %10 yeterlidir..
