FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 387
Haydi Yapalım şunu. audi alıyormusun
Daha fazla soru, istek?
Şimdi görüyorsun. Satış ve satış yaptım. Peki hangimiz bir pipser ve en gözlemciyiz? // ve grafiğe bakmıyorum bile. senin için açıldı
Pipsers trendi takas ediyor... Bir büyüme trendi vardı, tartışmıyorum.
Şimdi zaten yapabilirsiniz .... "Avustralya zirvesi!" kodu altında gizli bir operasyondu. - uzun süre hazırlanıp gizlice oksijen maskeleri, yastıklar, tüpler aldılar...
rena!!!
Girişleriniz garip ....
Şimdi aşağı ve yukarı küçük bir düzeltme.
Her durumda, HENÜZ hücreyi göremiyorum.
Gerçi bu benim çiftim değil ve izlemiyorum.
Teşekkür ederim!