FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 1014
Vaz & Azfaraon, açıklamalar için teşekkürler nazik insanlar, kesinlikle adichal adnako)))))
hacimden yön nasıl belirlenir?
Jemison, önce ona su sıçrat, yoksa cevap vermez))))
ve sır vermiyorsa neden bir şey satın alıyorsun ???
burada frangı seviyeler çekti, fiyat üst hacimden düştü, yön nasıl belirlenir - seviyenin geri tepmesi veya kırılması???
Euro'nuza baktım, orada bir genelev var). Kısa vadede, oraya tırmanmak iyi değil, ancak gün içi 12 ila 1250'den aşağı satın alır, genel olarak, orada yapacak bir şey yok)
Ne verirlerse versinler, pound bazında alımları en umut verici olarak görmeye devam ediyorum.
Draghi Evra TR 1089'da, stick ecstasy...
Çubuklar yanlış yere takıldığında ecstasy olur)))
Audi'ye göre, selimitleri 7150-60'a koyardım.
Çubuklar yanlış yere takıldığında ecstasy olur ) ))))
Audi'ye göre, satışları 7150-60'a koyardım.
asıl şey sıkışıp kalmak !!!
o zaman ticaret netleşecek ...