FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 341
Bu, onunla alakalı değil.
Sadece "nasıl", "neden", "ne için" sorularını sorduklarında, cevabın 100 veya daha fazla forumda sayfalar olacağını anlıyorsunuz. VE? Siz - gidin bunu okuyun ve öğrenin, yanıt olarak - uuuuuuuuu, ayrıca okuyun ve öğretin diyorsunuz. Bu konuşmanın bittiği yer.
En basiti, kimse hacim ve yatırım getirisinin ne olduğunu bilmiyor ama herkes onları izliyor, aptalca.
Dinle, Ilya, Eidler, bir kişi olarak, durağan olmayan sayı serileri üzerinde çalışıyor. iyi kırmızı şarabı ve Jemison'ı sevdiği için bazen sonuçlarını satar. Eidler'in teorileri bir forum formatında anlatılamaz. Kısmi türevlerdeki dağınıklığın ve hatta doğrusal olmayanın birisi için anlaşılabilir olduğunu düşünmüyorum. Size bir sır vereceğim - onları kendim yazdım, nasıl çözeceğimi bilmiyorum. ama tüm uzun vadeli tahminlerim geri kazanıyor. istisna kivi, peki, duygular var. forum bana ne verdi dün aptal dalgalar ve bugün fibonahci seviyeleri? cd alacak parası olmayan insanlarla iletişim? ve sonra Stange, ben, Mif'e vaklıyorlar .... kiminle kalacaksın?
kimse bağırmaz
Ben sadece enka ile çalışmıyorum (ve tecrübeniz var) .. ve sanırım her zaman dinlemeye hazırım ...
Ve benim için ne çalıştın?))) Garip konuşma))) Muhtemelen kendin için daha fazla çalıştın.Çocuğun sadece cahil olduğunu gördüğünde ebeveynlerinin gönderdiği gibi değilsin ... Ama bence bir kişi yapmalı ders çalış ki hayatı onun için daha kolay olsun. ..
Evet ve kapılacak bir şey yok, ben ve kim olduğunuzu anlıyorum! her neyse/
bu yüzden her gün sızlanmıyorum: Garip, ver, Efsane, ver
ps
Seçenek yeniden satılabilir mi?
psps
peki, muhtemelen - seçeneğin ilk satışı - oi += 1
aşırı satıldıysa, o zaman değişmedi, hacim değişti.
Herşey.
Ah hayır hepsi değil
İşte soru - bir opt satın aldım ve bir opt sattım - oi nedir? oi 2 veya 1'e eşit mi?
nasıl bu şekilde izleyebilirsiniz - iki farklı seçenek veya aynısının yeniden satışı ... İşte bir soru ????????????
Burada .. Asıl mesele, herkesin yerinde olmasıydı .. Ve eğer bir kişi gerçekten yerindeyse ve bağırsaklarında hissediyorsa, o zaman herhangi bir ölçüm yapmayacağını düşünüyorum, çünkü tüm bunlar onun için önemli olmayacak ..
ps
4. Seçenek yeniden satılabilir mi?
1. işlem sayısı
2. doğru
3. Burada bir düşünün)
4. evet
Yani, örneğin, ben birine sözleşme satarsam ve o sözleşmeleri bana geri satarsa ve bu uzun süre devam ederse, hacim ölçeğin dışına çıkabilir, ancak durum hiç değişmeyecek)
1. işlem sayısı
2. doğru
3. Burada bir düşünün)
4. evet
Çekiç yabancı diyorum.. Bizi seviyor..