FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 404

peki, hepsi geri mi?
 

Dansk

bekleyen siparişler

USD/CAD Alış Limiti 1.3062, T/P 1.3337, S/L 1.2972

 
new-rena :

Ve bakmayacağım bile, bu yüzden açık - orada ne olacak ....

Doğru şekilde. Böyle anları gözünüz kapalı izlemek daha iyi ve ne gelebilir ki, değil mi? Üstelik sadece iki seçenek var: ya bir erik ya da 150 pip.

)))

 
Bicus :

Bu doğru, henüz kimse risk yöneticisini iptal etmedi. Ve bunu öngörmek de mümkündür - sadece metak'a bakarak. askıların nasıl çözüldüğünü görebilirsiniz.
 
new-rena :

Umarım anladın mı? ... yükseklerde)))

Tahmin ettim. ) İyi yapılmış bir his var.

Kullanılan kümülatif konum Şimdi en azından çim büyümüyor.

 

Ren ve hai, işte buradalar ....

 
Bicus :

Evet. boo. - iyi, ama benim için değil)
 
new-rena :
Bu doğru, henüz kimse risk yöneticisini iptal etmedi. Ve bunu öngörmek de mümkündür - sadece metak'a bakarak.

))))))

Öngörebiliyorsanız - neden satıyorsunuz? Ve birisi deponun %60'ının geldiğini söyledi. Yani, yakında komedya bitecek, değil mi?

Ve bu kadar çekici yokuş yukarı denge eğrilerini nasıl elde ediyorsunuz?

(Eğer bir şey varsa: Kıskandım. Cidden. Benim öyle bir öngörü yeteneğim yok "sadece metak'a bakarak")

 
stranger :

Ren ve hai, işte buradalar ....

yarın göster. neden düne ihtiyacımız var?
 
Bicus :

28 çift için %60) ve öz sermaye yavaş yavaş büyüyor canım)))
