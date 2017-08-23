FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 404
bekleyen siparişler
USD/CAD Alış Limiti 1.3062, T/P 1.3337, S/L 1.2972
Ve bakmayacağım bile, bu yüzden açık - orada ne olacak ....
Doğru şekilde. Böyle anları gözünüz kapalı izlemek daha iyi ve ne gelebilir ki, değil mi? Üstelik sadece iki seçenek var: ya bir erik ya da 150 pip.
)))
Umarım anladın mı? ... yükseklerde)))
Tahmin ettim. ) İyi yapılmış bir his var.
Kullanılan kümülatif konum Şimdi en azından çim büyümüyor.
Ren ve hai, işte buradalar ....
Bu doğru, henüz kimse risk yöneticisini iptal etmedi. Ve bunu öngörmek de mümkündür - sadece metak'a bakarak.
))))))
Öngörebiliyorsanız - neden satıyorsunuz? Ve birisi deponun %60'ının geldiğini söyledi. Yani, yakında komedya bitecek, değil mi?
Ve bu kadar çekici yokuş yukarı denge eğrilerini nasıl elde ediyorsunuz?
(Eğer bir şey varsa: Kıskandım. Cidden. Benim öyle bir öngörü yeteneğim yok "sadece metak'a bakarak")
