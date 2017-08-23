FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 831

Yeni yorum
 
new-rena :
İşim'in izleyememesi çok kötü. )
en iyisi))) (geceleri ... daha iyi müzik)
 
Ishim :
sadece vindovsky değil - tüm poudalyal C diski aşırı yüklendi.

Bu program biraz ağırdır, ancak hemen hemen tüm dosyaları açar

http://www.altools.com/ALTools/ALShow.aspx

ALShow Free Media Player - Play movies, videos - Built-in Video Codecs
  • ESTsoft co,. LTd.
  • www.altools.com
ALSong, free media player, movie video player, built in codecs, free video player, avi, divx, xvid, mpg, wmv, wma, asx, mov, mjpeg, codec pack, movie player, movies, video playe, free
 
new-rena :

???

Daha ayrıntılı olarak, lütfen, sesi PBX'e dahil etmekle ilgileniyorum ....

dans edebilir misin
 
Ishim :
dans edebilir misin

senks!

 
Ishim :
sadece vindovsky değil - tüm poudalyal C diski aşırı yüklendi.

Vasya, geçici klasörü temizle, akıllı SEN bizimsin.

C:\Documents and Settings\....\Local Settings\Application Data\Temp

 
stranger :
Vasya, geçici klasörü temizle, akıllı SEN bizimsin.
zaten temizlendi - önerecek biri var. (eksenle nasıl gidiyor? bağlı mı? hayır mı?)
 
Ishim :
zaten temizlendi - önerecek biri var. (eksenle nasıl gidiyor? bağlı mı? hayır mı?)
Mosk beni merak etme, anlaşıldı, sen büyükannene anlat.
 
Vadens :

Temiz! Çok şey biliyorsun! Aptal konularda cümbüş yapma fırsatın var!

... Renk CME anladığında, O'na baktım ve küme örgüsünün üstüne çıkmadım ..... Bakacağım, evet, bugün Evra Audi'ye düşüyor ... demek ki bir gün büyüyecek ... Bir çift açıyorum, okulda bana öğretilenleri hatırlıyorum ve durumu yüklemeye başlıyorum:


yeni-rena :
evet bu gece güzel olur...

Yahudi'nin geceleri uyuması gerekiyor, ancak 04-30MSK'daki Audi haçı nedeniyle hareket edebiliyor. Kinguryatia'nın para politikası hakkında hiçbir şey anlamıyorum (ve anlamak istemiyorum), ancak Avustralya zayıflarsa memnun olurum, fanı çabucak kapatırım, ancak bu para biriminin güçlendirilmesi değil bir sorun, daha fazla sipariş ekleyeceğim.

 
new-rena :

ilki 80, ikincisi 50 borçlu. Toplam 130. En azından 130'un tamamını harca, sorun ne? Yine de ödünç aldığın kadarını geri veriyorsun. 130 harcarsanız, 130 borcunuz olur, yani toplamda 260 harcarsınız....

Sizin açınızdan 160 verebilir misiniz? )))

Toplamda 150 aldığından ve toplamda 160 çıktığı gerçeğinden bahsediyorum))))
 
file87 :
Toplamda 150 aldığından ve toplamda 160 çıktığı gerçeğinden bahsediyorum))))
10 artı
1...824825826827828829830831832833834835836837838...1996
Yeni yorum