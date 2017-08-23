FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 856
şişmiş şef:
TP aşağı kaydırılabilir)))
ayılar ne diyecek
Böyle bir tahmin aracı duydunuz mu?
teşekkürler kişneme))) Şimdi ilk kârda hemen durmaya çalışıyorum
Enstrümanlarınıza göre 9654 olacak)))
hiç ekipmanım yok...
pound programı ne diyecek?
Ve zaten elde edilmiş bu sevinç pratikte nasıl kullanılabilir? )))
Eh, kısacası, burada))) 55073 gol, hiçbir şey olmazsa)))
evet, iyi bir yerdi. direnç h4. Evra vakumdan dışarı itti.